Lorenzo Zaragoza Gana Medalla de Oro en Gimnasia Artística

El gimnasta mexicano, Lorenzo Zaragoza se llevó los reflectores del deporte internacional al conquistar la medalla de oro en la final de anillos durante el DTB Pokal de Stuttgart, Alemania, consolidándose como uno de los mejores del mundo en su disciplina.

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El gimnasta dirigido por Luis Sosa registró un puntaje de 13.100, superando a los representantes de China y Turquía. Con esto, el oriundo de Baja California de apenas 16 años de edad, suma un logro más a su corta carrera en la que también puede presumir de haber ganado el oro en Asunción 2025.

Además, Zaragoza fue parte del equipo juvenil mexicano que terminó en cuarto lugar en Alemania junto a los internacionales Noah Mereles, Hugo Uriel, Aarón Ibarra y Carlos Ledo.

El gimnasta Lorenzo Zaragoza ganó la medalla de oro en la prueba anillos en el DTB Pokal 2026 en Stuttgart, Alemania.



🥇 🇲🇽

🥈 🇨🇳

🥉 🇹🇷



👉🏻 El bajacaliforniano repitió el campeonato obtenido en Asu 2025.



¡Enhorabuena, Lorenzo! 👏🏻 pic.twitter.com/9H2khmYlhS — CONADE (@conadeoficial) March 22, 2026

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DB