Santiago Gimenez Volvió a Jugar Luego de su Lesión; ¿Cómo le Fue al Mexicano con el AC Milan?

Luego de varios meses sin poder jugar debido a una lesión, Santiago Gimenez finalmente tuvo actividad con el AC Milan en un partido oficial de la Serie A. Desde octubre de 2025, cuando se lastimó el tobillo, el 'Bebote' había estado apartado de las canchas, pues la molestia que le aquejaba requirió de una cirugía y lo mantuvo apartado de las convocatorias de su club y de la Selección Mexicana. Ahora, el delantero mexicano está de vuelta y tendrá un par de meses para tomar ritmo competitivo de cara al Mundial 2026.

Noticia relacionada: Santiago Gimenez Vuelve a los Entrenamientos del Milan Luego de su Lesión

El pasado martes 10 de marzo la cuenta oficial del club en X (antes Twitter), dio a conocer que el mexicano regresó a los entrenamientos grupales, lo cual marcó un gran paso en su recuperación y posible regreso de cara a la recta final de la temporada. Muchos esperaban que el atacante pudiera regresar en la jornada anterior ante la Lazio, pero su vuelta a los terrenos de juego se dio finalmente este sábado 21 de marzo en el partido contra Torino.

Santi Gimenez entró de cambio al minuto 78 en sustitución de Christian Pulisic. El mexicano estuvo en cancha durante la recta final del encuentro, el cual terminó con victoria para el AC Milan por marcador de 3-2, lo cual los coloca a 5 puntos del Inter en la cima de la tabla del futbol italiano. Gimenez fue amonestado al minuto 90+6.

Video: Selección Mexicana: Así queda la Convocatoria para Enfrentar a Portugal y Bélgica

Gimenez no fue convocado con la Selección Mexicana

A pesar de que desde hace un par de semanas regresó a los entrenamientos con el AC Milan, Santiago Gimenez no fue convocado a la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica de la Fecha FIFA de marzo. De acuerdo con el reportero de TUDN, Gibrán Araige, el delantero mexicano no fue llamado debido a que su club le habría solicitado al Tricolor que no lo llamaran oara no arriesgar una recaída en su lesión.

Noticias recomendadas:

DB