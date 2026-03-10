Santiago Gimenez Vuelve a los Entrenamientos del Milan Luego de su Lesión

El delantero mexicano Santiago Gimenez no ha podido jugar desde hace varios meses. La última vez que el 'Bebote' tuvo minutos en un partido oficial con el AC Milan, fue el pasado 28 de octubre durante un partido de la Serie A entre su club y el Atalanta. Desde entonces, ha estado apartado de las canchas y su lesión en el tobillo, que en un principio no parecía tan grave, requirió de una cirugía.

Noticia relacionada: ¿Santiago Gimenez Cerca de Volver de la Lesión? Esto Dice su Entrenador en el Milan

En diciembre del año pasado, el atacante de la Selección Mexicana se sometió a una cirugía que lo ha mantenido apartado de las canchas, pero parece que su regreso está cada vez más cerca. Y es que en la conferencia de prensa previa al duelo del AC Milan contra el Cremonese del pasado 1 de marzo, Massimiliano Allegri, director técnico del AC Milan aseguró que “Giménez ha completado toda la fase preatlética, está en buena condición y es posible que a partir de esta semana comience a entrenar con el equipo”, reveló el estratega italiano, quien además señaló que “es un buen comienzo y una buena recuperación”.

Santiago Gimenez reapareció en los entrenamientos del Milan

Este martes 10 de marzo la cuenta oficial del AC Milan en X (antes Twitter), dio a conocer que Santiago Gimenez está oficialmente de regreso en los entrenamientos grupales, lo cual marca un gran paso en su recuperación y posible regreso de cara a la recta final de la temporada. El mexicano fue recibido por sus compañeros con el tradicional "túnel", dinámica en la que pasa entre dos filas de jugadores y recibe leves golpes a manera de una bienvenida amistosa.

Con el delantero nuevamente integrado al grupo, surge la interrogante de cuándo podría volver a tener minutos en un partido oficial. En ese sentido, aún no hay declaraciones oficiales, por lo que habrá que esperar a ver si el técnico Massimiliano Allegri lo considera dentro de la convocatoria para el compromiso del próximo domingo frente a la Lazio.

El AC Milan llegará a ese partido después de vencer al Inter en el Derbi de Milán en la jornada anterior, resultado que los mantiene en la pelea por el liderato de la Serie A, mismo que actualmente está en manos del conjunto nerazzurri, que se mantiene como puntero con 67 unidades, seguido de los rossoneri con 60 puntos.

Noticias recomendadas:

DB