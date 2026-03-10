Mundial 2026: ¿Se Pospone el Repechaje en Monterrey por Conflicto en Medio Oriente? Esto Sabemos

Hace unos días, el director técnico de la selección de Irak, Graham Arnold, mandó un mensaje a la FIFA para que el máximo organismo del futbol mundial ayude a la selección iraquí de cara al Repechaje que se disputará en México a finales de marzo, ya que el conflicto armado entre Irán, Estados Unidos e Israel, amenaza con poner en serio riesgo sus planes de meter a Irak a su primera Copa del Mundo en 40 años. En ese sentido, el estratega aseguró que "ahora mismo estamos teniendo dificultades para sacar a nuestros jugadores de Irak".

Arnold dijo, en declaraciones para la agencia de noticias AAP, que "si la FIFA retrasa el partido, nos da tiempo para prepararnos adecuadamente". El entrenador, que se encuentra varado en Arabia Saudita, explicó que su propuesta es "que Bolivia juegue contra Surinam este mes y luego, una semana antes del Mundial, jugamos contra el ganador en Estados Unidos; el ganador de ese partido se queda y el perdedor se va a casa", argumentando que ese escenario también le da tiempo a la FIFA para ver qué decide Irán sobre si participa, o no, en la justa mundialista de este verano.

"Si Irán se retira, participamos en el Mundial y eso le da a Emiratos Árabes Unidos, a quienes vencimos en la clasificación, la oportunidad de prepararse para enfrentar a Bolivia o Surinam", dijo el entrenador de Irak.

La Secretarría de Relaciones Exteriores ofrece “facilidades migratorias” para jugadores de Irak

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, a través de un comunicado oficial, que "la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos ha estado en comunicación con los directivos de la Federación de Futbol de Iraq y el propio seleccionador del equipo, Graham Arnold, para atender con celeridad sus solicitudes". En ese sentido, el comunicado detalla que a pesar de que el espacio aéreo en Irak permanece cerrado por el conflicto en Medio Oriente, las autoridades consulares mexicanas han apoyado todas las solicitudes de visado de las personas interesadas en viajar a México.

"El pasado 8 de marzo, algunos jugadores fueron documentados en la Embajada de México en Arabia Saudita, y mañana se tiene programado documentar a otras personas en la Embajada en Qatar", se lee en el comunicado de la SRE. "Las autoridades deportivas de Iraq han sido informadas de las facilidades migratorias que los jugadores y cuerpo técnico tienen a su alcance para ingresar a nuestro país. No obstante, se reitera la disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar la obtención de los documentos que aún pudieran requerir algún jugador o directivo de dicha selección, de conformidad con la normatividad aplicable".

¿Se pospondrá el repechaje mundialista en México?

De momento, la FIFA no ha emitido una declaración oficial que haga pensar que los partidos de repechaje que se jugarán en territorio mexicano (Monterrey y Gudalajara) estén en riesgo. De hecho tras los incidentes violentos que se destaron en varios puntos del país tras el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, Gianni Infantino declaró que "nadie tiene que mover nada. Estamos en contacto constante con la presidencia de México, con las autoridades. Tenemos plena confianza en las autoridades de México, en la presidenta (Claudia) Sheinbaum y en su equipo y los apoyamos totalmente", declaró a la prensa Infantino, en el nuevo museo de la FIFA en Miami, Florida.

