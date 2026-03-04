¿Irak se Perderá el Repechaje del Mundial 2026? No Tiene Visas, por Conflicto en Medio Oriente

A pocas semanas del partido de repechaje para el Mundial 2026, la Selección de Irak enfrenta serios problemas debido al conflicto armado en Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Uno de ellos es el trámite de las visas del equipo y el otro es que su entrenador está varado en los Emiratos Árabes.

Fue la Federación Iraquí de Futbol la que señaló este miércoles 4 de marzo que el técnico Graham Arnold, que dirige al combinado nacional, está atrapado en los Emiratos Árabes Unidos debido al cierre del espacio por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Noticia relacionada: Árbitro Mexicano César Ramos Está Varado en Qatar por Conflicto en Medio Oriente; Esto Sabemos

Y para empeorar la situación, los seleccionados que juegan en clubes de la Liga de futbol local o en otros países vecinos no pueden tramitar sus visas debido a que las embajadas están cerradas como medida preventiva.

El tiempo apremia, porque Irak tiene programado el partido de repechaje para el 31 de marzo en Monterrey. Su rival será el ganador del partido Bolivia vs Surinam, que se jugará el 28 de ese mismo mes.

Por ello es que la Federación Iraquí de Futbol está en constante comunicación con la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), para que consideren la situación y se pueda llevar a cabo el repechaje.

Video: Mundial 2026: El Trofeo de la Copa del Mundo Llega a México

Trump dice que no le importa si Irán no asiste al Mundial 2026

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya declaró que no le importa si la Selección de futbol de Irán juega el Mundial 2026 que se disputará a mediados de año en Estados Unidos, México y Canadá.

"Realmente no me importa. Creo que Irán ​es un país muy derrotado. Están al límite", dijo Trump.

Los comentarios de Trump ocurren luego de que Irán fue la única nación ausente en la cumbre de planificación de la FIFA para los participantes del Mundial 2026 esta semana en Atlanta, lo que profundiza las preguntas sobre si el país quedará fuera del torneo.

La ‌Copa ‌del Mundo de la FIFA se jugará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio al 19 de julio.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC