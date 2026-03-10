Inicio Deportes Tirreno-Adriático 2026: ¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 2?

Tirreno-Adriático 2026: ¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 2?

|

N+

-

En este lugar quedó el ciclista mexicano Isaac del Toro en la Etapa 2 de Tirreno-Adriático 2026 hoy, 10 de marzo de 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro

El ciclista mexicano Isaac del Toro. Foto: Reutersa | Archivo

COMPARTE:

Este martes, 10 de marzo de 2026, el mexicano Isaac del Toro participó en Tirreno-Adriático 2026, se trata de la Etapa 2, de Camaiore a San Gimignano.

Durante la etapa 2, el mexicano del equipo UAE-Team Emirates recorrió 206 km por terreno italiano, luego de que ayer quedó en el top 10.

La Tirreno-Adriático 2026 es una ruta exigente por el centro de Italia, donde se combina etapas de montaña, medias llanuras y una contrarreloj inicial. La segunda jornada contó con un sector de grava de 5.3 kilómetros, el cual es principalmente cuesta arriba, con algunas rampas muy empinadas.

Noticia relacionadaRemeras Mexicanas de Oceánida Narran en Exclusiva para N+ Cómo Fue su Travesía en el Atlántico

¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 2?

El originario de Ensenada, Baja California, quedó en segundo lugar, sin embargo, la primera posición fue para el neerlandés Mathieu Van Der Poel. A nivel general, el mexicano tiene el liderato.

Esta es la tercera ocasión que Isaac del Toro participa en la Tirreno-Adriático. Su mejor resultado se dio en 2025, cuando terminó en el cuarto lugar. En 2025, el mexicano concluyó en la posición numero 19. 

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar

 

Competencias Deportivas
Inicio Deportes Resultado isaac del toro hoy como le fue etapa 2 tirreno adriatico 2026 que lugar quedo