Tirreno-Adriático 2026: ¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 2?
Este martes, 10 de marzo de 2026, el mexicano Isaac del Toro participó en Tirreno-Adriático 2026, se trata de la Etapa 2, de Camaiore a San Gimignano.
Durante la etapa 2, el mexicano del equipo UAE-Team Emirates recorrió 206 km por terreno italiano, luego de que ayer quedó en el top 10.
La Tirreno-Adriático 2026 es una ruta exigente por el centro de Italia, donde se combina etapas de montaña, medias llanuras y una contrarreloj inicial. La segunda jornada contó con un sector de grava de 5.3 kilómetros, el cual es principalmente cuesta arriba, con algunas rampas muy empinadas.
Wow. Just wow#TirrenoAdriatico @CA_Ita pic.twitter.com/oZKUDiYoY7— Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 10, 2026
¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 2?
El originario de Ensenada, Baja California, quedó en segundo lugar, sin embargo, la primera posición fue para el neerlandés Mathieu Van Der Poel. A nivel general, el mexicano tiene el liderato.
🥈 for @ISAACDELTOROx1 at the #TirrenoAdriatico 🇮🇹 and into the leader’s jersey💙.— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 10, 2026
Fought all the way to the final white roads. Proud of the effort 🐂.#WeAreUAE pic.twitter.com/jGSjfk1Txl
Esta es la tercera ocasión que Isaac del Toro participa en la Tirreno-Adriático. Su mejor resultado se dio en 2025, cuando terminó en el cuarto lugar. En 2025, el mexicano concluyó en la posición numero 19.
