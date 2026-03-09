Remeras Mexicanas de Oceánida Narran en Exclusiva para N+ Cómo Fue su Travesía en el Atlántico

Este lunes, 9 de marzo de 2026, las remeras mexicanas integrantes de Oceánida narraron cómo fue su experiencia al ser el primer equipo mexicano en cruzar el Atlántico remando.

En entrevista con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, Ana Lucía Valencia, Andrea Gutiérrez, Eugenia Méndez y Lucila Moriel, explicaron cómo fue su travesía en el Atlántico, que empezó en las Islas Canarias, en España, y terminó en Antigua y Barbuda, en el Caribe.

Cabe recordar que la embarcación llamada Chalupa zarpó el 12 de diciembre de 2025 desde San Sebastián de la Gomera, en las Islas Canarias, en España, y llegó el 29 de enero de 2026 a English Harbour, en Antigua y Barbuda. La Chalupa es un bote de remos sin vela y sin motor, que las mexicanas impulsaron en turnos de dos horas y en parejas.

Andrea indicó que siguen en shock por el resultado y acoplándonos luego de pasar 45 días en el mar del Océanoa Atlántico.

Sigue siento un shock para todas, creo. Seguimos acoplándonos, muchas veces nos preguntan cómo qué sigue y creo que apenas seguimos viendo qué va a suceder el día de hoy con cada una de nosotras. Entonces, seguimos en adaptación.

Ana Lucía habló de lo complejo que fue para ellas cumplir con la rutina, como remar, dormir y comer, y del proceso de adaptación que llevan ahora que ya terminó su travesía.

Sí, como que allá afuera es muy simple tu día a día, haces las mismas cosas, remar y dormir y comer. Y de repente aquí tienes muchas opciones, hay muchos más estímulos. Entonces, es un proceso como de irte acoplando a como una vida un poco más como acelerada que la que tienes allá afuera.

Noticia relacionada: Tirreno-Adriático 2026: Así Quedó Isaac del Toro en la Etapa 1 a Contrarreloj.

Travesía por el Atlántico para que más mujeres crucen sus propios océanos

Para Lucila es increíble compartir la historia de las integrantes de Oceánida y difundir el mensaje que representa para ellas esta incríble hazaña.

Entonces todas así como procesando, pero ha estado increíble también como compartir la historia y que el mensaje se siga esparciendo.

Ana Lucía explicó que cada una tuvo sus motivos personas, pero la razón de su travesía es por el deseo de que "más mujeres tengan la equidad de oportunidades de cruzar sus propios océanos".

Cada una tiene sus motivos personales, está la parte de la aventura, del reto físico, como de querer hacer algo completamente diferente, pero como gran parte de nuestra misión y la razón por la que remamos más allá de la parte individual era por otras mujeres, o sea, como por el deseo de que más mujeres tengan la equidad de oportunidades de cruzar sus propios océanos, pues con un terreno un poco más justo, ¿no? Y, pues, algo que decimos mucho es que cada mujer tiene un océano que cruzar.

Aseguró que para ellas fue literalmente cruzar el Océano Atlántico, pero destacando la resiliencia y el trabajo en equipo, así como adquirir las herramientas que necesitas en el camino y "la colaboración necesaria".

Ana Lucía destacó que la travesía de su equipo es una "gran metáfora para cualquier océano que una mujer tenga que cruzar".

Entonces eso puede ser salir de una situación violenta, conseguir un empleo, ser madre soltera, como cualquier sueño que parezca no lograble o demasiado inmenso, como un océano, pues como demostrar que sí se puede. Nosotras no sabíamos remar, nosotras no sabíamos hacer muchas cosas y pues ahora estamos del otro lado y ya cruzamos el océano.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar