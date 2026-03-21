Raúl Jiménez Dedica Gol a su Padre Luego de su Fallecimiento

El pasado jueves 12 de marzo se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista Raúl Jiménez . El progenitor del goleador de la Selección Mexicana murió a los 62 años de edad, generando una gran cantidad de mensajes de apoyo hacia el jugador que actualmente milita en la Premier League de Inglaterra con el Fulham. En ese sentido, el propio delantero compartió un mensaje en sus redes sociales, confirmando la noticia: "Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud, despedimos a mi papá", escribió.

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Este sábado 21 de marzo, Raúl Jiménez jugó su primer partido luego del fallecimiento de su padre y logró anotar uno de los tres goles con los que su equipo se impuso 3-1 ante el Burnley. Tras marcar desde el manchón penal, Jiménez se arrodilló y levantó los brazos hacia el cielo, dedicando su anotación a su papá. Incluso, cuando finalizó el encuentro, el delantero mexicano derramó algunas lágrimas en lo que evidentemente fue un momento muy emotivo para él.

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Raúl Jiménez: El mejor cobrador de penales en la historia de la Premier League

Raúl Jiménez ha forjado una carrera muy exitosa en el futbol inglés, siendo el goleador histórico de los Wolves y, además, el mejor cobrador de penales en la historia de la Premier League. El mexicano se ha consolidado como el mejor pateador desde los once pasos, pues con su gol de este sábado 21 de marzo, el canterano del Club América lleva 14 goles en el mismo número de intentos desde el manchón.

El delantero de la Selección Mexicana posee una efectividad del 100% ejecutando penales en la liga de Inglaterra, marca que sólo es igualada por el ex futbolista Yaya Touré, quien se retiró con 11 penales y 11 goles convertidos.

Aunado a esto, Raúl lleva 9 goles y 3 asistencias en 10 partidos disputados de la Premier League esta temporada. Esto quiere decir que el mexicano ha aportado con 12 colaboraciones directad de gol en una campaña en la que su club está a tan sólo 5 puntos de meterse en la zona de competiciones europeas.

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DB