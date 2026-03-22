Paulinho Convocado por Portugal Para Amistoso Contra México

En un giro inesperado para el panorama del futbol mexicano, la Selección de Portugal ha anunciado la convocatoria oficial de João Paulo Dias Fernandes "Paulinho", actual referente ofensivo de los Diablos Rojos del Toluca, para la Fecha FIFA de marzo. El delantero lusitano se integrará de a la concentración del cuadro portugués en territorio nacional para encarar los duelos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 frente a México y Estados Unidos.

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El llamado representa una recompensa a la consistencia del atacante en la Liga MX, quien ha demostrado una adaptación inmediata al balompié azteca desde su llegada procedente del futbol europeo. Paulinho, de 33 años, volverá a vestir la camiseta de su país tras un largo periodo de ausencia, aportando una variante de experiencia y presencia física en el área para el esquema de Roberto Martínez.

El relevo ante las bajas de Rodrigo Mora y Rafa Leao

La inclusión del artillero escarlata no estaba contemplada en la lista original emitida por la Federación Portuguesa de Futbol (FPF). Sin embargo, el cuerpo técnico de Martínez se vio obligado a realizar ajustes de emergencia debido a las bajas médicas de Rafael Leão, estrella del AC Milan, y de la joven promesa del FC Porto, Rodrigo Mora.

Ante la necesidad de un atacante con ritmo de competencia y considerando que el equipo nacional viajará a México, la figura de Paulinho surgió como la solución logística y táctica ideal. Su conocimiento del entorno y su adaptación a la altitud local le otorgan una ventaja competitiva inmediata para el duelo que se disputará este sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca.

El presente del tricampeón de goleo en la Liga MX

El llamado de Paulinho llega en su mejor momento profesional dentro de México. El portugués ostenta actualmente la distinción de ser el vigente tricampeón de goleo del certamen local, consolidándose como el jugador más determinante de los Diablos Rojos.

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DB