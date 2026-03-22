Resultados Completos de la Jornada 12 en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Se jugó la Jornada 12 del Clausura 2026 en la Liga MX, con varios partidos importantes de cara a la recta final de la fase regular. Recordemos que para este semestre no habrá Play-In, lo cual significa que únicamente los ocho mejores equipos de la tabla al finalizar las 17 jornadas, avanzarán a la Liguilla.

Esta jornada se disputó el Clásico Capitalino entre Pumas y América, siendo ese el partido más llamativo. El conjunto azulcrema no ha tenido un buen torneo, mientras que los universitarios siguen buscando amarrar su boleto a la fiesta grande del futbol mexicano y gracias a la victoria que obtuvieron ante las Águilas, por marcador de 1-0, llegaron a 23 puntos y se ubican en la cuarta posición de la tabla.

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Otro de los partidos que más expectativa generaba era el Monterrey vs Chivas. El Rebaño llegó a estar tres goles por delante y aunque terminó llevándose la victoria, sufrió en los minutos finales debido a los dos goles que anotó la escuadra regiomontana que los acercaron al empate. En ese sentido, Rayados tuvo la oportunidad de rescatar un punto, pero en la última jugada del encuentro, Djurdjevic falló el penal que les habría dado el tanto de la igualdad.

Resultados de la Jornada 12 de la Liga MX

Aquí te dejamos los resultados completos de la decimosegunda fecha en el Clausura 2026:

Necaxa 3-0 Tijuana

Mazatlán 1-1 Cruz Azul

Atlas 0-0 Querétaro

San Luis 1-2 León

Monterrey 2-3 Chivas

Pumas 1-0 América

Pachuca 1-1 Toluca

Santos 2-1 Puebla

Juárez vs Tigres

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DB