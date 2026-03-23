¿Cuándo Empiezan las Vacaciones? La Razón por la que Esta Semana sólo Se Va a la Escuela 4 Días

Inicia la cuenta regresiva para las vacaciones de Semana Santa 2026 y en N+ te decimos porque la semana previa a salir de descanso sólo durará 4 días para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así que sigue leyendo.

Alumnos, maestros y papás ya cuentan los días para el inicio de las vacaciones de marzo-abril, que de hecho serán más largas que en años anteriores y aquí te decimos por qué.

De hecho, por si no lo sabías, las vacaciones de Semana Santa no tienen fecha fija, por lo que si buscas los periodos de descanso de años anteriores, te darás cuenta de que son distintos al calendario de 2026.

De ahí que en una nota previa ya te hayamos adelantado la fecha y significado de los días Santos o Semana Mayor.

Video: Vacaciones de Semana Santa en Escuelas de Nivel Básico en Sonora

Entonces, ¿cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa para niños?

Lo primero que debes saber es que las vacaciones son distintas para trabajadores y estudiantes. Dado que este periodo de descanso no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT) de México, pero sí en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por lo que en una nota previa ya te detallamos cómo te deben pagar si trabajas ese día de forma normal.

De modo que para los estudiantes, las vacaciones iniciarán el viernes 27 de marzo y concluirán hasta el próximo domingo 12 de abril. Es decir que el último día de escuela será el jueves 26 de marzo.

Así los estudiantes deberán reincorporarse a las aulas el lunes 13 de abril Por lo que aquí te explicamos por qué estas vacaciones de Semana Santa 2026 serán más largas que en años anteriores.

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Pero, ¿por qué la semana escolar será de 4 días?

Si bien ya te adelantamos que el jueves 26 de marzo será el último día de clases previo a vacaciones, lo cierto es que la semana escolar será más corta dado que el viernes 27 de marzo se realizará la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los alumnos sólo asistirán a las aulas hasta el jueves (es decir 4 días).

Además, esta semana está marcada en el calendario escolar como registro y comunicación de resultados de la evaluación, es decir de entrega de calificaciones, por lo que algunos ya han optado por no acudir a clases dado que ya concluyó el trimestre.

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