¿Cuándo Es el Último Día de Clases en Marzo 2026? SEP Confirma Fecha de Inicio de Semana Santa

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la fecha oficial del inicio de las vacaciones de Semana Santa 2026, así que para que te vayas preparando para este periodo de descanso, acá en N+ te decimos cuándo es el último día de clases en marzo.

Millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, así como trabajadores mexicanos, ya se preparan para disfrutar de un nuevo periodo vacacional y en una nota previa te explicamos si la Semana Santa 2026 se adelantó o si habrá más descanso este año.

La fecha del inicio de las vacaciones en marzo ha causado confusión entre los padres de familia, ya que no es igual en todos los niveles educativos, por lo que es importante conocer qué estipula el calendario escolar de la SEP.

Video. ¿Cuándo Inician Vacaciones de Semana Santa en Escuelas de Nivel Básico?

¿Cuándo es el último día de clases en marzo 2026?

El último día en el que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deben asistir a clases antes de las vacaciones de Semana Santa es este jueves 26 de marzo 2026, debido a que el viernes se suspenderán las actividades escolares por la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE).

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De esta manera, a partir del viernes 27 de marzo millones de alumnos de nivel básico estarán de vacaciones, aunque esto no aplica para el resto de estudiantes del país, quienes deberán esperar unos días más para poder disfrutar de la Semana Santa.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026?

Oficialmente, las vacaciones de Semana Santa 2026 inician el lunes 30 de marzo, de acuerdo con el calendario escolar de la SEP, pues en esta fecha tanto alumnos como maestros de nivel básico iniciarán el periodo de descanso.

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En total, los niños, niñas y adolescentes mexicanos tendrán 17 días de vacaciones en marzo y abril, antes de regresar a clases el lunes 13 de abril de 2026 para continuar sus estudios rumbo al cierre del ciclo escolar.

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