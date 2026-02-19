Quintana Roo Tiene la Mejor Playa del Mundo en 2026: ¿Cuál Es y Dónde Está Ubicada?

Una playa de Quintana Roo, acaba de ser reconocida como la mejor de todo el planeta, se trata de un paraíso de apenas un kilómetro de extensión ubicado al norte del Área Natural Protegida de Cozumel.

El reconocimiento internacional se otorgó con base en millones de opiniones de viajeros recopiladas durante el último año por una plataforma global de turismo. El galardón la coloca en el nivel más alto de excelencia en viajes a nivel mundial.

VIDEO: Hombre Extrae Estrellas de Mar y les Saca Órganos en Quintana Roo: "Hay Muchas"

Arena blanca, entorno prácticamente virgen y acceso limitado convierten este espacio en una de las playas más íntimas y exclusivas del Caribe mexicano, se trata de Isla Pasión. Autoridades de Quintana Roo informaron el nombramiento y destacaron que este resultado fortalece la posición del estado como destino turístico de clase mundial.

Arribo masivo de sargazo en Chelem enciende las alertas

El arribo de sargazo en la costa de Chelem, ha encendido alertas por su impacto ambiental en varios puntos del litoral ya se reporta una acumulación considerable del alga, lo que además de afectar la imagen turística de la zona, comienza a generar malos olores debido a su descomposición. Así lo narra Alma Huchin, Trabajadora Comisaría de Chelem.

Los turistas ya no pueden venir a nadar porque todo lo que es en la orilla del mar está echado a perder y en que sale la basura salen plásticos basura, hay personas que han entrado y se han cortado por lo mismo como está el sargazo pisan y se cortan el pie

Noticia relacionada: Llegada Masiva de Sargazo Afecta las Costas de Yucatán y Quintana Roo

Aunque el sargazo es un fenómeno natural y forma parte del ecosistema marino, su presencia en grandes volúmenes puede alterar los ecosistemas costeros, afectar a la fauna marina y reducir los niveles de oxígeno en el agua durante su proceso de descomposición.

Se hace lo que es el hoyo y se va rastrillando y se va desechando en el hoyo y se entierra porque como se queda en lo

que es la orilla se echa a perder y sale un olor muy fuerte y piensan que es un animal o algo que se está pudriendo es el

mismo sargazo que se está echando a perder

Un grupo de mujeres de la comisaría de Chelem mantiene las labores de limpieza en distintos puntos de la costa, sin embargo, señalan que el problema requiere una atención integral y acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno para mitigar sus efectos ambientales y económicos.

Historias recomendadas:

LLZH