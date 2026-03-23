Las vacaciones de Semana Santa 2026 en México se acercan cada día más, y en N+ te decimos cuántos días durarán estas fechas de descanso, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de Semana Santa de 2026 tendrán una duración de dos semanas completas.

Estas son las fechas de inicio y fin de vacaciones de Semana Santa 2026

Las fechas oficiales de la SEP establecen para el ciclo escolar 2025-2026 lo siguiente:

Comienzo de vacaciones: Lunes 30 de marzo de 2026 .

. Fin de vacaciones: Viernes 10 de abril de 2026 .

. Regreso a clases: Lunes 13 de abril de 2026.

¿Cuál es el último día que van alumnos SEP a la escuela en marzo 2026?

Se tiene contemplado que el último día de clases en marzo para los alumnos de la SEP sea el jueves 26 de marzo de 2026.

Debido a que el viernes 27 de marzo no hay actividades para los alumnos debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), esto significa que el descanso efectivo inicia desde ese fin de semana.

¿Para quién aplica las vacaciones de Semana Santa de la SEP?

Dicho periodo de descanso aplica para los estudiantes de educación básica de nivel preescolar, primaria y secundaria en todo México. También es para otras instituciones como los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que mantienen el mismo periodo vacacional.

¿Qué no bebes hacer en tu casa si te vas de vacaciones?

Cuando decides salir de viaje lo que menos quieres es cargar con preocupaciones, por eso nunca hagas esto donde vives si te vas de vacaciones. En México y en la capital del país los robos en las casas se han vuelto en un problema frecuente. En esta temporada, las personas están fuera de sus hogares por períodos largos, dándole a los ladrones el momento ideal para cometer sus fechorías.

Para no ser parte de las estadísticas y ser víctima de algún delito, autoridades ofrecen varias medidas de seguridad para salir de vacaciones y hacerlo tranquilamente.

Cerrar la puerta con llave

Parece lo más obvio, pero debes revisar las cerraduras. Por la emoción o las prisas lo dejas de lado, pero si se verifica que se cerró la puerta con llave se puede prevenir que alguien introduzca un objeto de plástico entre el marco de la puerta y la cerradura.

Escuchar ruidos inusuales en una casa cercana

Si se escuchan ruidos inusuales cerca de tu domicilio y los dueños están de viaje es primordial informar a las autoridades llamando al 911.

Fue forzada la puerta ¿Qué debo hacer?

Al llegar a casa descubres la puerta forzada, evita que la curiosidad te gane, no entres, de inmediatos llama a la policía. Las puertas y ventanas deben estar cerradas.

Esconder las llaves en lugares predecibles

Evita esconder las llaves en lugares que pueden ser predecibles para los ladrones como el buzón, en macetas, ya que tenlo por seguro que serán los primeros sitios que revisarán.

Alumbrar las inmediaciones de tu casa

Tener una buena iluminación al exterior de tu casa y un perro también son dos elementos muy útiles.

Anotar número de serie de tus aparatos eléctricos

Si tuviste la mala suerte de ser víctima de un robo en tu casa, puedes amortiguar el golpe, al anotar el número de serie de tus electrodomésticos, para que sea más fácil identificarlos.

Pedir a alguien de confianza recoger tu correo

Cuando te ausentes por varias semanas de casa, busca a algún familiar o amigo de confianza para recoger tu correo de manera regular y darle tu número de teléfono celular ante alguna emergencia. Cuando regresas a casa luego de unas merecidas vacaciones lo que menos quieres es encontrarte con sorpresas desagradables, por eso la prevención es el mejor aliado.

Evita publicar en redes sociales sobre tus vacaciones

Entre menos informes en redes sociales que saldrás de vacaciones o que ya estás de paseo en otro lugar, no motives a los ladrones para ir a tu domicilio.

No dejes persianas y cortinas cerradas

Evita dejar las cortinas o persianas totalmente cerradas, si alguien de tu confianza como un hermano o tus padres está cerca de donde vives, y no salieron de vacaciones que te ayuden a cambiar la abertura de las cortinas.

Encender la luz de una parte de la vivienda

Si es posible encender la luz de una parte de la vivienda eso dará la sensación de que no está sola.

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Con información de N+

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