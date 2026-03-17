En la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), la tradicional Representación del Viacrucis de Semana Santa alcanzará en 2026 un momento histórico. Por primera vez, la edición número 183 se realizará después de que esta celebración fuera reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento internacional ha generado entusiasmo entre los organizadores y participantes, pero también una enorme responsabilidad para quienes llevarán a escena uno de los eventos religiosos más grandes del país.

Cada año, esta representación reúne a miles de participantes y millones de espectadores. Para esta edición se espera la asistencia de más de 2 millones de visitantes, además de una derrama económica estimada en más de 250 millones de pesos para la zona. En el montaje participan más de 140 actores y alrededor de 3 mil personas de apoyo, quienes trabajan durante meses para recrear los momentos más emblemáticos de la Pasión de Cristo.

Arnulfo Morales: de niño del tambor a representar a Jesús de Nazaret

Uno de los papeles más emblemáticos de la representación será interpretado por Arnulfo Eduardo Morales Galicia, un joven que ha crecido viendo esta tradición en su propia comunidad de Iztapalapa.

Arnulfo Morales no es un participante nuevo en esta celebración. Desde pequeño ha estado cerca de la representación, lo que ha fortalecido su vínculo con la tradición religiosa de los ocho barrios originarios de Iztapalapa.

Iztapalapa Alista Representación de la Pasión de Cristo con Reconocimiento de UNESCO

El joven, recién egresado de la carrera de Médico Cirujano, recordó cómo comenzó su participación dentro de la representación y lo que significa ahora interpretar a Jesús de Nazaret.

“Esta representación la he visto toda mi vida. Nunca me he perdido una Semana Santa en Iztapalapa. La primera vez que participé fue en el 2017, propiamente como niño del tambor. Posteriormente hice otros dos papeles. Y este año tengo el honor y la dicha de representar el papel más importante que es Jesús de Nazaret. Para mí participar simboliza primero, lo hago por mi familia porque es lo que nos motiva y es la promesa que tenemos con el señor de la Cuevita”.

Erika Morales dará vida a la Virgen María en el Viacrucis

El papel de la Virgen María será interpretado por Erika Yasmín Morales Hernández, licenciada en Derecho y también integrante de la comunidad que da vida a esta tradición en Iztapalapa.

Erika Morales ya cuenta con experiencia en la representación. En la edición anterior interpretó a la mujer adúltera, un papel que, según explicó, le dejó una profunda reflexión personal.

“El año pasado participé con el papel de la adúltera, fue un papel muy bonito que me dio mucha reflexión. Hoy agradezco que me hayan permitido poder representar el de la Virgen María”.

Además de la preparación actoral y espiritual, el papel de la Virgen María exige cumplir con requisitos específicos establecidos por el comité organizador de los ocho barrios de Iztapalapa.

“En este caso el papel de la Virgen María, los requisitos esenciales son que seas oriunda de alguno de los ocho barrios, católica, tengas mayoría de edad, así como sufragar gastos personales, tener la estatura mínima de 1.60, ser soltera sin hijos y sin compromiso”.

Una preparación intensa para recorrer casi 9 kilómetros

La Representación del Viacrucis en Iztapalapa no solo exige disciplina actoral, también requiere preparación física, espiritual y mental. Arnulfo Morales y Erika Morales iniciaron su preparación desde enero de 2026, con ensayos constantes y actividades religiosas para afrontar el reto que implica representar los últimos momentos de la vida de Jesucristo.

Durante el Viacrucis de Iztapalapa se recorrerán cerca de 9 kilómetros, desde distintos puntos de la alcaldía hasta el Cerro de la Estrella, donde se realiza la crucifixión, uno de los momentos más impactantes para los asistentes.

Las actividades de la Semana Santa en Iztapalapa se llevarán a cabo del 29 de marzo al 5 de abril de 2026, días en los que la alcaldía se convierte en el escenario de una de las manifestaciones religiosas y culturales más importantes de México y de América Latina.

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