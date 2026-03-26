México vs Portugal: ¿Quiénes Sí Pueden Llegar en Carro a los Alrededores del Estadio Banorte?

¿Vas al partido México vs Portugal? Esto te interesa. Este sábado 28 de marzo hay celebración doble: el partido amistoso rumbo al mundial y la inauguración del nuevo coloso de Santa Úrsula. Si bien las autoridades implementaron un intenso operativo de movilidad en la zona, habrá algunos conductores que podrán llegar en automóvil a las inmediaciones del Estadio Banorte, y aquí te decimos quiénes son.

Para todos aquellos que harán una parte de la ruta hacia el partido en transporte público, en una nota previa ya explicamos a qué hora saldrán los autobuses de RTP y Trolebús hacia el Coloso de Santa Úrsula, antes Estadio Azteca. Además de en qué puntos te dejará el Uber o DiDi que te lleve hasta la zona.

Días atrás la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sorprendió al anunciar que no habrá estacionamiento público general en las inmediaciones del estadio y que de hecho habrá muchas calles cerradas en la zona aledaña al Estadio, conocida como "Última Milla".

Video: Reinauguración de Estadio Banorte: Lista de Calles Cerradas en CDMX por Operativo "Última Milla"

Pero, ¿quiénes sí podrán llegar en carro a los alrededores del Estadio Banorte?

Ahora bien, habrá un par de automovilistas que sí podrán llegar hasta las inmediaciones del Estadio Banorte a bordo de sus carros. Se trata de los siguientes vehículos autorizados, de acuerdo con el Gobierno de México:

Residentes del polígono

Trabajadores de la zona

Vehículos acreditados previamente

Transporte público

Servicios de abastecimiento

Servicios de emergencia

Toma en cuenta que no sólo no habrá estacionamiento sino que los cierres viales se harán a partir de las 06:00 horas, permitiendo solo el acceso al tránsito local y proveedores.

¿Vienes al partido inaugural del Estadio Banorte? 🏟️🇲🇽 ✨🇵🇹✨



Habrá diversas opciones de transporte público para tu movilidad.



Te compartimos la información esencial para planear tu llegada al partido México vs Portugal. ￼😉👇 pic.twitter.com/432q8wAzQf — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) March 26, 2026

Historia Relacionada Guía México vs Portugal: Transporte, Apps y lo que Debes Saber para Llegar al Estadio Sin Auto

¿Qué requisito pedirán a los automovilistas para dejarlos llegar al Estadio Banorte?

Si cumples con alguna de las características antes mencionadas, debes saber que a los residentes de las colonias aledañas al estadio se les pedirá una identificación oficial o comprobante de domicilio.

Al respecto, la alcaldía Coyoacán de Ciudad de México, dio a conocer que los tarjetones de Acceso Vial a la zona son un proceso que está por definirse en coordinación con el Gobierno de la ciudad de México, y se prevé que se pongan en marcha unas semanas antes de la Copa del Mundo.

Mientras que los trabajadores de la zona deberán haber sido acreditados para que se les permita el paso a bordo de vehículos.

Video: VIDEO: México Vs Portugal, Rutas y Transporte para Llegar a Estadio Banorte ¿Funcionará Estacionamiento?

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