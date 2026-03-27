México vs Portugal: Leyendas Visitan Tepito para Jugar ‘Cascarita’ en el Maracaná de la CDMX

Cada vez falta menos para el partido amistoso México vs Portugal, que servirá para reinaugurar el Estadio Ciudad de México. Por ello la Federación Portuguesa de Futbol organizó una serie de actividades para celebrar la invitación a nuestro país: entre ellas destaca la visita de varias leyendas del futbol luso a Tepito, en la CDMX.

Las leyendas de Portugal fueron hasta el famoso campo Maracaná, ubicado en el corazón del barrio bravo de Tepito para jugar una ‘cascarita’ con un equipo local que portó la playera tricolor. Su llegada causó expectación, sobre todo cuando cruzaron entre los andadores comerciales, entre puestos ambulantes de playeras, tenis y micheladas.

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Exfutbolistas como el portero Rui Patricio, los delanteros Nuno Gomes y Helder Postiga, así como Ricardinho y Fernando Meira, entre otros, posaron para las imágenes en la popular cancha de futbol 7 que se encuentra en Tepito.

Luego del partido amistoso en el Maracaná, las leyendas de Portugal accedieron a firmar autógrafos y a tomarse selfies con los vecinos y comerciantes de la zona.

Sobre la visita al barrio bravi se expresó Joao Victor Saraiva, mejor conocido como Madjer, en sus redes sociales: “La experiencia de las Leyendas de Portugal en el Maracaná de Tepito en Ciudad de México fue simplemente inolvidable”.

“En uno de los barrios más desafiantes del mundo, siempre nos sentimos seguros. Gracias por la extraordinaria hospitalidad, amabilidad genuina y amistad a todos aquellos que nos recibieron, y nos hicieron sentir como en casa”, agregó el que es considerado uno de los mejores jugadores de futbol playa de la historia.

La Selección Mexicana enfrentará el próximo sábado 28 de marzo a Portugal en uno de los encuentros más llamativos de los últimos años para el cuadro tricolor, pues además de medirse a una potenica europea, este encuentro se prevé se lleve a cabo en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

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¿Dónde ver el partido amistoso México vs Portugal?

El partido México vs Portugal se disputará en el Estadio Ciudad de México, sede que albergará varios encuentros de la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro entre México y Portugal está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Podrás ver en vivo este partido, en México, a través de las siguientes opciones:Canal 5 (televisión abierta),TUDN (señal de paga) o ViX (plataforma de streaming).

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Con información de N+

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