Cambia Horario del Metro CDMX por Partido de México vs Portugal: ¿A Qué Hora Cerrará?
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Este sábado será el partido de México vs Portugal en el Estadio Banorte; te compartimos a qué hora cerrará el Metro CDMX para que lo consideres en tu regreso a casa
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Este sábado la Selección Nacional de México se enfrentará con la de Portugal en el Estadio Banorte y si vas a ir al partido, recuerda que las autoridades implementaron un operativo en la zona y también cambiaron el horario del Metro CDMX, en N+ te compartimos a qué hora cerrará para que lo consideres en tu regreso a tu casa.
De acuerdo con el comunicado del Metro CDMX, los horarios extendidos del Metro serán en varias líneas con el fin de que las y los aficionados puedan trasladarse al salir del Coloso de Santa Úrsula. Recuerda que en N+ te compartimos previamente las Nuevas Rutas de Transporte Público para ir al Estadio Banorte desde el Sur: Puntos para Abordar.
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¿Qué líneas del Metro CDMX extenderán su horario?
- Las Líneas 1, 2 y 9 operarán con horario extendido este sábado 28 de marzo. Estas líneas concluirán su servicio hasta la 1:00 de la madrugada, mientras que las últimas corridas de trenes partirán a las 12:30 horas desde sus terminales.
- El resto de la red del Metro funcionará en su horario habitual de sábado, es decir, de 6:00 a 24:00 horas.
En el caso de la Línea 2, que conecta Tasqueña con Cuatro Caminos, el servicio se mantendrá de forma continua durante toda la jornada, dentro del horario ampliado. Sin embargo, toma en cuenta que la estación San Antonio Abad permanece cerrada debido a trabajos de rehabilitación, por lo que no habrá ascenso ni descenso de pasajeros en ese punto.
El partido de este 28 de marzo está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, este duelo ha generado expectativa por tratarse de un rival europeo de alto nivel, aunque no contará con la participación de Cristiano Ronaldo, debido a que tiene una lesión.
En caso de que no tengas boletos, en N+ te compartimos previamente dónde lo puedes ver: Dónde Ver Gratis y en Megapantalla el Partido México vs Portugal en la CDMX.
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FBPT