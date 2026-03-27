Así Operan Estafadores que Venden Boletos para el Mundial: ¿Qué Comparten en Redes Sociales?

Rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá, han comenzado a circular ofertas engañosas en redes sociales. Autoridades mexicanas alertan sobre un incremento en fraudes relacionados con la supuesta venta anticipada de boletos y paquetes para los partidos. En N+ te compartimos cómo operan los estafadores.

De acuerdo con reportes de las autoridades, los estafadores utilizan plataformas digitales para atraer a posibles compradores con promociones que aparentan ser exclusivas. En grupos de Facebook y otros espacios, ofrecen accesos preferenciales, experiencias VIP y paquetes "todo incluido" que, en realidad, no existen.

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Uno de estos casos es el de un supuesto vendedor identificado como Alejandro Hernández, quien asegura contar con accesos especiales para adquirir entradas antes de su venta oficial.

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Alejandro Hernández, quien es un supuesto vendedor de boletos para el Mundial 2026 contactado por N+ dijo : "Yo me tuve que acreditar, tuve que pagar dos mil dólares por la acreditación. ¿Por qué? Porque no los maneja ni la federación, ni los gringos, ni los canadienses".

En sus mensajes, los presuntos vendedores prometen beneficios adicionales como hospedaje, transporte y alimentos. Sin embargo, autoridades señalan que estos ofrecimientos no coinciden con los procesos oficiales de venta.

En ese sentido, Alejandro Hernández, indicó que supuestamente "ahorita cuestan mil quinientos dólares (previo a la justa deportiva), un aproximado de treinta mil pesos más o menos por persona el lugar en una suite o en un palco. Te incluye hospedaje, te incluye transporte, alimentos, bebidas, meseros".

Pero las autoridades capitalinas tienen otros datos, porque explicaron que los precios comenzaron en alrededor de mil 200 pesos para la fase de grupos y alcancen hasta 135 mil pesos en la final, dependiendo de la categoría.

Detectan sitios falsos y fraudes digitales

La Guardia Nacional (GN) ha advertido que su división cibernética detecta en promedio 40 sitios web fraudulentos cada día. Estas páginas replican la apariencia de portales oficiales para engañar a los usuarios.

Durante una investigación, se documentó que los estafadores solicitan pagos en línea bajo la promesa de enviar confirmaciones oficiales tras la transacción.

Un ejemplo, es lo que mencionó el supuesto vendedor Alejandro: "Te van a llegar tus notificaciones de felicidades, la invitación" y que serán contactados por correo.

Cabe señalar que las prácticas de estafas se han diversificado. Además de redes sociales, los delincuentes utilizan páginas clonadas, códigos QR y contenido audiovisual manipulado con inteligencia artificial.

Por su parte, Cleyver Vázquez, quien se desempeña como Ingeniero Cibernético de La SSyPC, precisó que otra técnica que aplican es crear videos, donde suplantan la identidad con su imagen y voz; suelen usar figuras públicas para la venta.

Con información de Abraham Reza y Mauricio Mendicuti, N+.

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