Díaz-Canel Manda Mensaje sobre Barcos Mexicanos Desaparecidos de Ayuda Humanitaria para Cuba

Dos barcos mexicanos de ayuda humanitaria para Cuba desaparecieron, por ello, las autoridades de México pusieron en marcha la búsqueda y el presidente Miguel-Díaz Canel mandó un mensaje en sus redes sociales. En N+ te compartimos qué dijo.

Díaz-Canel expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró "desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha".

Las embarcaciones forman parte del Convoy Nuestra América, una iniciativa civil internacional que busca llevar apoyo a comunidades vulnerables. Entre la carga transportada se encontraban alimentos, medicamentos y paneles solares.

Cabe señalar que las autoridades mexicanas desplegaron un operativo marítimo y aéreo luego de que se perdió la comunicación con las dos embarcaciones que zarparon el pasado 20 de marzo de 2026. A bordo viajaban nueve tripulantes extranjeros que participaban en una misión solidaria.

Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a #Cuba como parte del #ConvoyNuestraAmérica.



Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 27, 2026

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¿Qué pasó con los dos barcos mexicanos?

Las embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria desde Quintana Roo hacia Cuba permanecen desaparecidos desde hace varios días, lo que activó un operativo de búsqueda.

La ruta contemplaba su arribo entre el 24 y 25 de marzo; sin embargo, hasta ahora no existe información confirmada sobre su ubicación.

Ante esta situación, la Marina implementó el Plan Marina en su fase de Búsqueda y Rescate, por medio de la cual movilizó recursos navales y aeronaves para rastrear la zona comprendida entre Quintana Roo y territorio cubano. Las labores consideran factores como corrientes marinas, condiciones climáticas y posibles desviaciones en la trayectoria.



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