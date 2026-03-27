Puntos Afectados Hoy por Paro de Trabajadores de la Cineteca Nacional: Por Este Motivo Protestan

A lo largo de hoy, 27 de marzo de marzo de 2026, trabajadores de la Cineteca Nacional que están en paro realizarán una protesta, en N+ te compartimos los puntos afectados para que lo consideres y llegues a tiempo a tu destino.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los trabajadores realizarán un paro de labores y una jornada de protesta, lo que podría generar afectaciones en distintas sedes culturales y en la movilidad. Recuerda en N+ también te compartimos dónde habrá movilizaciones en la capital: Marchas HOY 27 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Las actividades de las y los trabajadores de la Cineteca Nacional se concentrarán principalmente en la sede ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

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¿Dónde es la protesta de la Cineteca Nacional hoy?

La movilización tiene como punto principal la Cineteca Nacional (sede Xoco), ubicada en la Av. México Coyoacán 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Además, el paro impacta otras sedes:

Cineteca Nacional Chapultepec.

Cineteca Nacional de las Artes.

Las autoridades prevén presencia de manifestantes y suspensión parcial o total de actividades en estos recintos. Los horarios del paro y actividades son:

A las 11:00 horas es la llegada de manifestantes.

Luego, el inicio del paro en las tres sedes y conferencia de prensa comenzarán a las 11:30 horas.

12:30 horas: Lectura del pliego petitorio

13:00 horas: Tendrán un diálogo abierto con especialistas y colectivas

A las 18:00 horas será el cierre de las actividades de protesta.

¿Por qué protestan los trabajadores de la Cineteca Nacional?

El paro es impulsado por trabajadores organizados de la Cineteca Nacional, quienes exigen mejores condiciones laborales y certidumbre en su empleo.

Entre sus demandas de los trabajadores están renovación de contratos para el periodo abril a diciembre de 2026; contratos con duración de uno a tres años; aviso con al menos 90 días sobre renovación o terminación laboral; contratación de más personal; jornadas laborales de 40 horas semanales con dos días de descanso; aumento salarial y transparencia en sueldos y uso de presupuesto.

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