¿A Qué Hora Inician Cierres Viales en CDMX por Partido México vs Portugal? Así Será el Operativo

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que previo al partido de futbol México vs Portugal, en el marco de la reapertura del Estadio Banorte, desde este viernes 27 al domingo 29 de marzo de 2026 iniciarán los cierres viales en el perímetro de la zona.

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Operativo última milla arranca este viernes

Las primeras acciones viales previo al partido México vs Portugal comenzarán la noche de este viernes 27 de marzo con el operativo “Última Milla” en las zonas aledañas al Coloso de Santa Úrsula, que ayudará a darle fluidez a la circulación vehicular y garantizar la seguridad a los peatones. ¿A qué hora arranca el dispositivo de seguridad?

Las calles se cerrarán mañana sábado 28 de marzo a partir de las 13:00 horas.



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Sábado 28 de marzo: Desplegarán más de 8 mil policías

El sábado se desplegará 8 mil 814 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

90 integrantes de la Secretaría de Gobierno (SecGob)

2 mil 21 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta

Ejército

Guardia Nacional

Fuerza Aérea Mexicana

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Apoyo de seguridad

En la acción de seguridad se contempla el apoyo de 472 vehículos oficiales

247 motocicletas

4 ambulancias

2 motoambulancias

16 grúas

Un helicóptero

En el operativo participará personal de la subsecretaría de Control de Tránsito, de la policía capitalina, con un dispositivo especial de vialidad para realizar los cortes necesarios a la circulación, a fin de que las inmediaciones del Estadio Banorte sea una zona libre de vehículos.

¿Dónde se tendrán cierres a la circulación por partido México vs Portugal?

#MéxicoVsPortugal ⚽ | ¿Sabías que puedes llegar también en bici al Estadio #CiudadDeMéxico para el partido de mañana 🇲🇽🇵🇹, 28 de marzo? 🚲



📍Conoce las ubicaciones de los #Biciestacionamientos y las indicaciones para acceder a ellos y dejar tu bici en un lugar seguro. 👮🏻🏟️👮🏻‍♂️ pic.twitter.com/y9m2ssVZAe — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 27, 2026

El perímetro en que aplicará la restricción vehicular será en:

Avenida Santa Úrsula

Anillo Periférico

Avenida del Imán

Boulevard Gran Sur

Calzada de Tlalpan, en donde se cerrará el acceso a partir de las 13:00 horas del sábado.

Alternativas viales por cierres de avenidas

Para ello, el Gobierno de la Ciudad, recomienda a todos los aficionados y automovilistas en general usar las siguientes alternativas viales:

División del Norte

Circunvalación

Miguel Ángel de Quevedo

Circuito Interior

Anillo Periférico

San Fernando

Avenida Insurgentes

Av. Miramontes

Eje 3 Cafetales

Canal Nacional

Av. Aztecas

Av. Universidad

Av. Insurgentes

Av. Revolución

¿Cómo se transportarán aficionados al Estadio Banorte?

Se precisó que la afición que asistirá al partido México vs Portugal podrá llegar a través de Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús y Tren ligero y será gratuito el uso de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y Servicios de Transporte Eléctrico (STE) para acercarse al estadio, y los cuales tendrán horario extendido.

Horario extendido en transporte público de la CDMX

Este sábado 28 de marzo se contempla horario extendido de servicio del Metro de la CDMX que concluirá a las 1:00 horas:

Línea 1

Línea 2

Línea 9

Esto es en apoyo a los asistentes al partido de futbol que se realizará en la zona de Santa Úrsula.

Las últimas corridas de los trenes saldrán a las 12:30 de sus terminales

En el caso específico de la Línea 2, la estación San Antonio Abad permanece cerrada por trabajos de rehabilitación, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de pasajeros.

Trolebús y tren ligero con horarios especiales

El Trolebús y Tren Ligero anunciaron corridas especiales a partir de las 15 horas, para las personas que asistan al partido de futbol. El Tren Ligero contará con servicio directo a la estación Tasqueña, a la estación Estadio Azteca.

Paralelamente habrá servicio en todas las estaciones de ese transporte, omitiendo la estación "Estadio Azteca".

Los trenes saldrán con 5 minutos de diferencia y el trolebús también anunció servicio directo.

¿Dónde serán las salidas?

Las salidas serán de:

Plaza Carso

CETRAM Chapultec,

Ángel de la Independencia,

Juárez

Eje Central

Metro CU

Terminal Tasqueña

Terminal Perisur

Se precisó que todos los descensos serán en la zona de Santa Úrsula.

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Con información de N+

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