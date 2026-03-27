México vs Portugal: ¿Cuántas Veces Han Jugado y Quién Ha Ganado Más Partidos? Antecedentes

El partido México vs Portugal tiene cuentas pendientes. Aunque se trata de un partido amistoso rumbo al Mundial 2026, está claro que ninguno quiere perder. Y menos en un marco tan importante: la reinauguración del Estadio Ciudad de México, este sábado 28 de marzo.

México y Portugal se han enfrentado varias veces, tanto en duelos amistosos como en partidos oficiales, así que a continuación te ofreceremos los antecedentes de la rivalidad para que sepas cómo le ha ido al equipo Tricolor ante los lusos.

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La Selección Mexicana tiene una magnífica oportunidad este sábado para lucirse ante su gente, en un marco esplendoroso, sobre todo porque Portugal viene con varias bajas importantes: no estará Cristianio Ronaldo, por ejemplo, debido a molestias musculares.

Hay que señalar que el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, abrirá sus puertas este sábado 28 de marzo luego de varios meses en los que estuvo cerrado para su remodelación. Las mejoras y la fuerte inversión económica se debieron a que será sede del Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Video: La Historia del Estadio Ciudad de México Rumbo al Mundial 2026

Historial México vs Portugal: ¿Cuántas veces han jugado y quién ha ganado más partidos? Así los antecedentes

A lo largo de la historia, México y Portugal se han enfrentado 5 veces, tanto en juegos oficiales como en amistosos o de preparación. Y el saldo no es muy favorable para México. A continuación los detalles:

México 0-0 Portugal: Partido amistoso que terminó 0-0 en 1969.

Portugal 2-1 México: Duelo de fase de Grupos en el Mundial Alemania 2006

Portugal 1-0 México: Encuentro de carácter amistoso en el 2014

Portugal 2-2 México: Juego de fase de Grupos en Copa Confederaciones Rusia 2017

Portugal 2-1 México: Partido por el tercer lugar en Copa Confederaciones Rusia 2017

Así que Portugal ha salido victorioso en 3 ocasiones frente a México, además de tramitar 2 empates. Por tanto, el equipo tricolor no le ha podido ganar aún y de ahí la trascendencia del próximo duelo en territorio azteca.

Portugal llegó a México con varias bajas, además de la de Cristiano Ronaldo

Para el partido México vs Portugal se confirmó la baja de otra figura del seleccionado luso, que se suma a las de los delanteros Cristiano Ronaldo y Rafael Leao. Se trata de otro titular del cuadro que dirige el entrenador Roberto Martínez. Previamente, la semana pasada, se hizo oficial que Cristiano Ronaldo no viajaría a tierra azteca para el partido de preparación, debido a problemas musculares y para no agravar sus dolencias.

Aunque no contará con CR7, la Selección de Portugal tiene futbolistas de mucho talento que estarán en la alineación ante el equipo tricolor, como son: Diogo Costa, Matheus Nunes, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix, Pedro Neto y Rafael Leao.

Posteriormente se hizo el anuncio de que Rafael Leao no podrá estar disponible, ya que se lesionó. Y aunque es una mala noticia para Portugal, le cayó muy bien a los fanáticos del Toluca porque le abrió espacio al delantero escarlata Paulinho, quien fue llamado en su lugar para los partidos de preparación ante México y Estados Unidos.

Y apenas este lunes 23 de marzo la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) emitió un comunicado para informar que el portero Diogo Costa está lesionado y no podrá cubrir la portería ante México y Estados Unidos.

Diogo Costa se resintió de los aductores luego del partido de su equipo, el Porto ante el Braga en la Jornada 27 de la Liga portuguesa. Los médicos de la Selección de Portugal determinaron que no estaba en condiciones para viajar, así que causó baja.

Hay que señalar que Portugal se concentró en Cancún, Quintana Roo, antes de viajar a la CDMX para el partido del sábado ante la Selección Mexicana.

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Con información de N+

RGC