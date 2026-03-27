Hacienda Extiende Estímulos Fiscales a Gasolinas para Semana Santa 2026, pero Baja el de Magna

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium y el diésel durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026.

La medida surtirá efecto a partir de este sábado 28 de marzo y se extenderá hasta el próximo viernes 3 de abril de 2026, luego de que la semana pasada se reactivara el programa de estímulos ante el aumento de los precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

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Así quedan los estímulos a los combustibles

Para esta semana, Hacienda bajó 0.06 centavos el estímulo de la Magna; sin embargo, aumentó 0.02 centavos el de la Premium y 0.62 centavos el del diésel.

Gasolina Magna (menor a 91 octanos): Se aplicará un estímulo fiscal de 23.12% o 1.54 pesos, resultando un impuesto de 5.15 pesos por litro.

Se aplicará un estímulo fiscal de 23.12% o 1.54 pesos, resultando un impuesto de 5.15 pesos por litro. Gasolina Premium (mayor o igual a 91 octanos): Se aplicará un estímulo fiscal de 7.97% o 0.45 pesos, resultando un impuesto de 5.20 pesos por litro.

Se aplicará un estímulo fiscal de 7.97% o 0.45 pesos, resultando un impuesto de 5.20 pesos por litro. Diésel: Se aplicará un estímulo fiscal de 70.28% o 5.17 pesos, resultando un impuesto de 2.18 pesos por litro.

La cuota resultante será la que paguen los conductores por cada litro de combustible que adquieran en las diferentes estaciones de servicio del país.

¿Qué son los estímulos fiscales al IEPS?

El IEPS es un impuesto que ya viene incluido en el precio de cada litro de combustible que se compra en las gasolineras. Sin embargo, el gobierno federal tiene la facultad de otorgar un estímulo fiscal, que no es otra cosa que un "descuento" a ese impuesto.

Cuando el estímulo es alto: Hacienda absorbe parte del impuesto y tú pagas menos en la bomba.

Hacienda absorbe parte del impuesto y tú pagas menos en la bomba. Cuando el estímulo es bajo o nulo: Los conductores pagan la cuota completa del impuesto.

¿Por qué Hacienda mantuvo los estímulos fiscales?

Los precios del petróleo podrían dispararse a medida que avanza la guerra en Irán, según analistas, ya que el cierre en la práctica del estrecho de Ormuz y los ataques contra las instalaciones de producción de Oriente Medio están reduciendo drásticamente la oferta mundial, sin que haya una idea clara de cuándo se reanudarán los flujos.

Los futuros del Brent se han disparado más de un 50% desde que comenzó la guerra y superaron brevemente los 119 dólares por barril la semana pasada, después de que Irán atacó objetivos energéticos en todo Oriente Medio y amenazó a los buques que intentaban atravesar el estrecho, por donde pasa alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas.

Con información de: N+ y Reuters

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