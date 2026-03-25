Aprueban en EUA Venta de Combustible con Más Etanol para Bajar Precios de la Gasolina

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció hoy, miércoles 25 de marzo de 2026, que permitirá a las gasolineras en Estados Unidos seguir vendiendo E15, combustible ligeramente más barato que la gasolina convencional, este verano.

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Dicha medida podría beneficiar a los conductores y a los productores de maíz, pero también pordía contribuir a la contaminación del aire, advierten expertos.

E15 and E10 fuel standards have been waived by @epaleezeldin, providing Americans with relief at the gas pumps and fortifying the national fuel supply. pic.twitter.com/J52y5shpJG — The White House (@WhiteHouse) March 25, 2026

Así fue el anuncio para no dispararse los precios de la gasolina

La EPA de Estados Unidos anunció el miércoles que autorizará temporalmente la venta generalizada de una mezcla de gasolina con mayor contenido de etanol, con la esperanza de frenar la bajada de los precios al consumidor, que se han disparado desde el inicio de la guerra con Irán.

La venta de E15 suele suspenderse en verano debido a que puede contribuir a la contaminación atmosférica.

“El presidente Trump está impulsando el dominio energético estadounidense, y la medida de hoy reducirá directamente los precios en las gasolineras y envía una clara señal de demanda a nuestros productores nacionales de biocombustibles", declaró la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en un comunicado.

Thank you @epaleezeldin for issuing an emergency fuel waiver allowing the sale of E15 nationwide during the summer driving season and for removing boutique fuel markets for E10! 🚗



This early announcement will provide needed fuel certainty, increase E15 consumption, and provide… https://t.co/DbDKmatVsN — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) March 25, 2026

Republicanos y demócratas piden que se extienda todo el año

La exención de verano para el E15 se ha vuelto común en los últimos años, y tanto republicanos como demócratas han pedido que se extienda durante todo el año y de forma permanente para reducir los precios en las gasolineras.

En Kansas, la representante demócrata Sharice Davids ha solicitado y obtenido exenciones de emergencia para el E15 durante varios años, por parte de administraciones de la EPA bajo presidentes de ambos partidos.

Esta semana, la senadora estadounidense Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, instó a la administración Trump a tomar "una medida inmediata y sin costo" para frenar el aumento de los precios internos del combustible en medio de la guerra con Irán.

¿Diluir con etanol reduce precios de la gasolina?

No todos están convencidos de que la medida reduzca sustancialmente los precios de la gasolina. El E15 no está disponible en todos los estados y algunos lugares no cuentan con la infraestructura necesaria ni con suficiente suministro de etanol para aumentar su uso, afirmó Kenneth Gillingham, profesor de la Escuela de Medio Ambiente de Yale.

El experto afirmó que los altos niveles de etanol en el E15 pueden representar un riesgo, especialmente para automóviles, embarcaciones y vehículos todoterreno más antiguos.

Un mayor uso de maíz para la producción de etanol también implica que se podrá utilizar menos para la alimentación animal, explicó Jason Hill, profesor de la Universidad de Minnesota.

"Creo que, una vez que se liquiden las cuentas, será difícil ver cómo esto beneficia a los consumidores estadounidenses", aseguró.

Se cree que el anuncio está dirigido principalmente a los agricultores afectados por el aumento del precio del diésel para sus equipos y por las subidas de precios de los fertilizantes causadas por la guerra con Irán.

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Con información de N+

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