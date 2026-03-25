Este Es el Precio de la Gasolina en Puebla Hoy; Baja Venta de Combustible hasta un 25%

El precio de la gasolina Premium ha sufrido aumentos de manera súbita en los últimos días, en Puebla el costo de este combustible alcanza hasta los 28 pesos por litro mientras que la gasolina Magna cuesta 23.29.

De acuerdo a Ismael, un despachador de una gasolinera de la capital poblana, de un día para el otro el el precio de la gasolina Premium subió mientras que la gasolina Magna se mantuvo en el mismo costo, lo que le generó gran sorpresa.

Disminuye venta de gasolina en Puebla por aumento en sus precios

Este aumento en el precio impactó en la afluencia de clientes y representó una caída en la venta del combustible de hasta un 25%; El trabajador asegura que el servicio pasa varios minutos sin automovilistas ya que la gente busca ya no utilizar tanto estos vehículos pues afecta su economía.

N+ Puebla entrevistó a Fernando, un conductor quien se ha visto afectado por el aumento del precio en la gasolina y asegura que ahora debe gastar más dinero para alcanzar la cantidad de litros que le ponía habitualmente, por lo que incluso ahora está considerando utilizar el transporte público.

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¿Cuánto cuesta la gasolina hoy? En Puebla alcanza hasta los 28 pesos

Actualmente la gasolina Premium se vende a un costo promedio de 26.70 pesos y alcanza hasta los 28.49 pesos por litro, mientras que el diésel, el combustible más usado por las transportistas del país, se vende a 28.67 pesos por litro. En tanto a la gasolina Magna se encuentra en un precio nacional de 23.68 de acuerdo con datos de la plataforma energética PETROIntelligence.

Así Ha Cambiado el Precio del Petróleo y la Gasolina por Guerra en Irán

Cabe destacar que el pasado viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reactivó los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium, y elevó el del diésel, debido el aumento de los precios del petróleo ante el conflicto en Medio Oriente.

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Con información de N+

MCS