EUA Ofrece 10 Millones de Dólares por Hackers de Irán que Entraron a Correo de Director del FBI

El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la detención de Handala Hack Team. El grupo sería responsable de haber hackeado el correo personal de Kash Patel, actual director del FBI.

El grupo de hackers vinculados a Irán accedió al correo personal del funcionario y reveló fotos y documentos personales.

vinculados a accedió al correo personal del funcionario y reveló fotos y documentos personales. El anuncio también incluye a la empresa informática iraní Parsian Afzar Rayan Borna, señalada por espionaje.

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Ofrecen 10 millones de dólares por grupo que hackeó a director del FBI

A través de X, antes Twitter, el Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado anunció que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Handala Hack Team. Este grupo de hackers se atribuyó haber cometido un ciberataque en contra del actual director del FBI, Kash Patel.

En el anuncio también se incluye a la empresa informática iraní Parsian Afzar Rayan Borna. La compañía con sede en Teherán ha sido señalada por opositores por ser parte del “aparato cibernético” del gobierno de Irán.

Dicho sistema sería empleado para espionaje, represión de disidentes y ciberataques en el extranjero. En el anuncio del gobierno de Estados Unidos se lee:

“Si dispone de información sobre ciberdelincuentes iraníes maliciosos, como Parsian Afzar Rayan Borna, Handala, o grupos o individuos asociados, póngase en contacto con nosotros y facilítenos cualquier información, como nombres, perfiles en línea y ubicaciones”.

Estados Unidos anuncia recompensa de 10 millones de dólares por grupo Handala. Foto: X @RJF-USA

El anuncio menciona que estos grupos serían responsables de actividades cibernéticas contra los Estados Unidos, que serían punibles por la Ley Contra el Fraude y el Abuso Informático. Esta controvertida ley, elaborada en 1986, ha sido criticada por académicos y activistas por equiparar con cibercriminales a quienes comparten contraseñas de plataformas digitales.

El Departamento de Estado acompañó el anuncio de un link especial para el navegador Tor. Este navegador se emplea para garantizar conexiones anónimas y seguras en Internet, por lo que es usado por activistas y periodistas que buscan eludir la censura y el espionaje.

¿De qué se señala al grupo de hackers Handala?

El grupo Handala Hack Team se atribuyó un ciberataque contra Kash Patel, director del FBI. Los hackers habrían entrado a su correo electrónico personal. A través de redes sociales, difundieron documentos y fotografías personales del funcionario estadounidense.

Además del hackeo en contra de Kash Patel, Handala Hack Team es señalado por ciberataques contra funcionarios israelíes. El 19 de marzo del 2026, el Departamento de Estado incautó cuatro dominios atribuidos al grupo y al Ministerio de Inteligencia y Seguridad de la República Islámica de Irán.

Entre el 6 y el 11 de marzo, el grupo Handala habría publicado en estos sitios nombres e información personal de aproximadamente 190 personas vinculadas al Ejército y al gobierno de Israel.

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El Departamento de Estado también acusa al grupo Handala de amenazar de muerte a residentes de Estados Unidos. En el correo electrónico empleado para estas amenazas, los ciberatacantes habrían asegurado que colaboran con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Handala también es señalado por cometer un ciberataque contra Stryker. Este ataque ocurrido el 11 de marzo del 2026 dejó inutilizables decenas de miles de computadoras de la empresa de tecnología médica.

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