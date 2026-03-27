Hackean Correo Personal de Kash Patel, Director del FBI, y Revelan Documentos y Fotos Privadas

Hackers, posiblemente vinculados al gobierno de Irán, accedieron al correo electrónico personal de Kash Patel, director del FBI. Tras el hackeo, el grupo de piratas informático publicó documentos y fotografías del funcionario estadounidense.

Los perpetradores del ataque ironizaron sobre la seguridad informática del gobierno estadounidense.

El funcionario no se ha pronunciado sobre el hackeo a su correo personal.

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Hackean a director del FBI

Kash Patel fue víctima de un hackeo perpetrado por el grupo Handala Hack Team. La organización proiraní aseguró que vulneró el correo electrónico personal del actual director del FBI.

El grupo de hackers difundió documentos y fotografías del funcionario. Los correos electrónicos robados fueron enviados entre los años 2011 y 2022, antes de que Patel dirigiera el FBI y no incluyen información gubernamental.

En las imágenes publicadas se aprecia a Kash Patel durante unas vacaciones en Cuba. En una de las fotografías aparece junto a la estatua de Ernest Hemingway elaborada por el escultor cubano José Villa Soberón. Esta estatua se ubica al interior del bar La Floridita, en La Habana.

En redes sociales, Handala Hack Team se burló del ataque cibernética contra un alto funcionario del gobierno de Donald Trump: “¿Esta es la seguridad de la que tanto presume el gobierno estadounidense?”

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Estados Unidos emite recompensa a quien de información del grupo Handala

Poco antes del mediodía del 27 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó que ofrece una recompensa de hasta diez millones de dólares por información que lleve a la detención de los integrantes del grupo Handala.

El anuncio también incluye a la empresa Parsian Afzar Rayan Borna, con sede en Teherán, que provee servicios informáticos al gobierno de Irán. La empresa ha ido señalada por presuntamente ser parte del aparato de espionaje y ciberataques del gobierno iraní. En la publicación hecha en X, antes Twitter, se lee:

“Si dispone de información sobre ciberdelincuentes iraníes maliciosos, como Parsian Afzar Rayan Borna, Handala, o grupos o individuos asociados, póngase en contacto con nosotros y facilítenos cualquier información, como nombres, perfiles en línea y ubicaciones”.

La imagen publicada incluye un link para enviar información de forma segura a través del navegador Tor, diseñado para proteger contra rastreo y vigilancia.

Ofrecen diez millones de dólares por hackers iraníes que revelaron información de Kash Patel. Foto: X @RFJ_USA

¿Quiénes son el grupo Handala Hack Team que vulneró el correo de Kash Patel?

No es el primer ataque cibernético que sufre el director del FBI. A finales de 2024, poco antes de tomar posesión del cargo, fue informado de que sus comunicaciones personales habían sido atacadas. Los perpetradores habrían sido hackers iraníes y chinos.

Handala Hack Team ha sido señalado por estar detrás de ataques informáticos contra empresas de energía y tecnología. Su nombre proviene del personaje de caricatura creado por Naji al-Ali en 1969: Handala es un niño palestino de nueve años.

El nombre del personaje proviene de una planta de Palestina que da frutos amargos. La planta también es conocida por sus raíces profundas.

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Con información de EFE