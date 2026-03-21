Muere Robert Mueller, exdirector del FBI; Trump Reacciona: “Me Alegro de Que Esté Muerto”

El fallecimiento de Robert Mueller, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), fue dado a conocer este sábado 21 de marzo, generando reacciones inmediatas tanto en el ámbito político como en la opinión pública de Estados Unidos. Tenía 81 años y era considerado una de las figuras más influyentes en la seguridad nacional del país en las últimas décadas.

Tras difundirse la noticia, el expresidente Donald Trump publicó un mensaje en el que expresó: “Robert Mueller acaba de morir. Me alegro de que esté muerto. ¡Ya no podrá hacer daño a gente inocente!”.

Sus declaraciones provocaron una ola de críticas y controversia por el tono empleado, reavivando tensiones políticas que se remontan a años anteriores.

La familia de Mueller confirmó su fallecimiento mediante un breve comunicado: “Con profunda tristeza, compartimos la noticia de que Bob falleció el viernes por la noche”. Asimismo, pidieron respeto a su privacidad en este momento de duelo.

¿Quién fue Robert Mueller?

Muere Robert Mueller. Foto: AFP

Robert S. Mueller dirigió el FBI entre 2001 y 2013, un periodo marcado por los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la posterior transformación del sistema de seguridad nacional. Durante su gestión, encabezó una profunda reorganización de la agencia para enfrentar amenazas emergentes, como el terrorismo internacional.

Años después, Mueller volvió al centro del debate político al ser designado fiscal especial para investigar los presuntos vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016. Aunque su indagatoria no estableció una conspiración directa, sí dejó abierta la discusión sobre la posible obstrucción a la justicia, un punto que generó amplio debate en el país.

Con información de AP

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