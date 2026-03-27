Senado Aprueba Presupuesto para el Departamento de Seguridad; Deja Fuera a Migración

La madrugada de este viernes, el Senado de Estados Unidos aprobó financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que ha estado en cierre administrativo desde hace seis semanas.

Sin embargo, este cuerpo legislativo no autorizó los fondos para las operaciones de inmigración por el ICE y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

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El acuerdo alcanzado entregará dinero a otras divisiones del DHS:

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La Guardia Costera.

El aval todavía tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes antes de que las agencias financiadas dentro de este departamento puedan reanudar sus operaciones. La discusión está prevista para este viernes.

El DHS está en cierre parcial administrativo desde el 14 de febrero por falta de acuerdo para su financiación, como consecuencia de diferencias entre demócratas y republicanos por la política migratoria.

Afectaciones por cierre parcial

Esta parálisis parcial ha afectado al 40% de los trabajadores de la TSA, por lo que el despliegue de agentes del ICE no ha podido responder a la demanda en los aeropuertos, por ejemplo.

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La discusión en el Senado no avanzaba, por lo que los legisladores decidieron avanzar en aquellos temas donde sí tenían acuerdos.

Ahora, todo está en manos de la Cámara de Representantes, que tendrán que aceptar si financian el DHS de forma parcial como determinaron los senadores y así acabar con su cierre.

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Con información de EFE

ICM

