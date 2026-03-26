NASA Revela Nuevas Fotos de Saturno en las que Colaboraron los Telescopios James Webb y Hubble

Los telescopios James Webb y Hubble han colaborado en una nueva serie de imágenes de Saturno. La NASA presentó la serie de fotos tomadas por los telescopios espaciales que muestra otro rostro del gigante gaseoso.

El primer ser humano que admiró los anillos de Saturno fue Galileo Galilei, en 1610, aunque no identificó las “orejas” del planeta.

fue Galileo Galilei, en 1610, aunque no identificó las “orejas” del planeta. Los telescopios James Webb y Hubble miran luz que no podemos captar los humanos a simple vista y por ello ofrecen una mirada más profunda del sistema solar y del cosmos.

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La proeza de mirar el planeta Saturno

A principios de 1610, Galileo Galilei observó, con un telescopio que fabricó él mismo, que Saturno tenía unas peculiares “orejas” que, para colmo, desaparecían. Pasarían algunas décadas antes de que el astrónomo neerlandés Christiaan Huygens notara que estas orejas eran, en realidad, anillos constantes que rodeaban todo el planeta.

Ahora, la humanidad cuenta con ojos que alcanzan el espacio profundo como nunca lo hubieran imaginado estos pioneros de la ciencia. El telescopio espacial Hubble orbita la Tierra a más de 500 kilómetros de altura, a una velocidad de 28 mil kilómetros por hora.

Además de captar luz visible, este telescopio puede mirar tipos de luz que los humanos no podemos captar con nuestros ojos. El observatorio puede mirar la luz ultravioleta, más allá de nuestro rango de visión.

Video: Captan Impresionante Imagen de Saturno y Sus Lunas

Por su parte, el telescopio espacial James Webb se ubica a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Fue ubicado en ese punto para que la luz del sol no intervenga con sus observaciones.

Este telescopio puede mirar en infrarrojo, el tipo de luz que descubrió en 1800 William Herschel al medir las diferentes temperaturas de los colores que desprendía un prisma. El termómetro control, que no era iluminado por el prisma, resultó ser el más caliente, lo que indicaba que recibía una luz invisible, más allá del color rojo.

Video: James Webb Capta Imágenes Únicas de Saturno

NASA presenta nuevas fotos de Saturno

Ahora los dos principales telescopios espaciales han colaborado para tomar nuevas imágenes de Saturno. Las fotografías publicadas por la NASA muestran imágenes tanto en luz ultravioleta como en infrarrojo. También aparecen en estas fotos las principales lunas del gigante gaseoso.

El resultado es que los telescopios miran el mismo planeta de forma diferente. Según explica la NASA, mientras que el Hubble revela sutiles variaciones de color en todo el planeta, la visión infrarroja del Webb detecta nubes y compuestos químicos a diferentes profundidades en la atmósfera.

NASA publica nuevas fotos de Saturno tomadas por el Hubble y el Webb. Foto: NASA

Al respecto, la NASA también señala que los astrónomos han podido ver distintas profundidades de Saturno gracias a esta técnica de imágenes complementarias. La agencia espacial comparó esta visión con la de las capas de una cebolla.

“Juntos, los científicos pueden cortar la atmósfera de Saturno a múltiples altitudes, como si pelaran las capas de una cebolla. Cada telescopio cuenta una parte diferente de la historia de Saturno, y las observaciones en conjunto ayudan a los investigadores a comprender cómo funciona su atmósfera”.

Vista infrarroja de Saturno por el telescopio espacial James Webb. Foto: NASA

Las imágenes que presentó la NASA fueron tomadas con catorce semanas de diferencia, desde el verano boreal de 2024 hasta el equinoccio de 2025. La agencia espacial anticipa que, hacia la década de 2030, los telescopios Hubble y Webb tengan aún mejores vistas del planeta Saturno, debido a los cambios de su posición respecto a la Tierra.

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