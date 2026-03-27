Rescate de Mineros en El Rosario, Sinaloa: Falla Crítica, el Origen del Derrumbe de Mina

Como parte de los trabajos para el rescate de los mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) identificó como la causa del derrumbe de la mina una falla crítica en la capa de impermeabilización diseñada para la contención de materiales residuales.

En un comunicado, la CNPC explicó que dicha ruptura estructural permitió la infiltración descontrolada de líquidos hacia los niveles inferiores, generando un proceso de erosión subterránea que comprometió la estabilidad de las galerías y desembocó en el colapso.

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"Ante este escenario, la estrategia operativa se ha diversificado para abordar la emergencia desde distintos frentes técnicos y tácticos", señaló la dependencia federal.

En tanto, el equipo especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en estructuras colapsadas inició su despliegue en campo desde las 11:00 horas, logrando el ingreso escalonado de 20 elementos tácticos divididos en dos grupos de reconocimiento.

Lo anterior, para evaluar la seguridad de las vías de acceso internas. "En estas labores colabora estrechamente el personal de la empresa", añadió la CNPC.

Asimismo, la titular de la CNPC, Velázquez Alzúa, en conjunto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se reunió con los familiares de los trabajadores atrapados, con quienes se comprometió a informar oportunamente sobre los avances de las labores y mantener un acercamiento directo y una comunicación permanente.

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