Murió James Tolkan a los 94 Años de Edad: ¿Qué le Pasó al Actor de ‘Volver al Futuro’?

El actor James Tolkan, muy conocido por sus papeles en películas como Volver al Futuro y Top Gun, murió a los 94 años de edad. Los fans de la saga sobre Marty McFly están consternados, tanto que fue el sitio oficial del filme el que dio a conocer la triste noticia.

James Tolkan, nacido en 1931 en Michigan, falleció ayer en Nueva York pero la noticia trascendió apenas hoy. "Tolkan falleció pacíficamente en Lake Placid, Nueva York, el 26 de marzo de 2026", informó el sitio oficial de Back To the Future.

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¿Quién era y de qué murió el actor James Tolkan?

James Tolkan fue un destacado actor secundario, pero es muy recordado por interpretar al señor Strickland, el director de la escuela en la que estudiaba Marty McFly (interpretado por Michel J. Fox), a quien hostigaba con el argumento de que era “un holgazán”.

Luego de saltar a la fama con Volver al Futuro, en 1985, Tolkan sumó otro gran éxito a su currículum: en 1986 fue llamado para encarnar a Tom “Stinger” Jordan en Top Gun, junto a Tom Cruise y Kelly McGillis. Desde luego, no dudó en regresar al set de Volver al Futuro para la segunda y tercera parte de la saga.

La noticia sobre el deceso de James Tolkan fue confirmada por su agente, quien señaló que su representado murió de forma pacífica. Sin embargo, no entró en detalles sobre las causas.

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Con información de N+

RGC