Vinculan a Proceso a Jesús "N" por Presunta Participación en Traslado de Migrantes en Veracruz

Durante el transcurso de este fin de semana se dio a conocer que Jesús "N" fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de transporte de migrantes con fines de lucro y posesión de un vehículo que cuenta con reporte de robo.

Fue la Fiscalía General de la República (FGR) quien, a través de un comunicado, confirmó el actuar del seguimiento al caso en el que fueron encontradas al menos 229 personas migrantes de distintas nacionalidades, quienes se localizaron dentro de un tráiler en la ciudad de Xalapa, entre ellas 17 menores de edad.

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Cabe destacar que el caso ocurrió el pasado lunes 23 de marzo del presente año, cuando las autoridades detectaron la unidad sobre la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del kilómetro 32, en la localidad de Palogacho, municipio de Emiliano Zapata, la cual fue interceptada al identificar que el vehículo contaba con reporte de robo.

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¿Cómo ocurrió el hallazgo de los migrantes dentro del camión?

De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), el hoy imputado fue detenido cuando conducía un tractocamión del Servicio Público Federal, el cual contaba con reporte de robo y, al ser inspeccionado, se confirmó que en cuyo interior se encontraban las 229 personas extranjeras.

La unidad fue trasladada a un corralón, donde los migrantes descendieron de la unidad y minutos después, elementos de paramédicos arribaron al sitio y brindaron la atención médica inmediata, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) inició los procedimientos correspondientes para luego ser trasladados a una estación migratoria en el municipio de Acayucan.

Video: Confirman Aseguramiento de 229 Migrantes al Interior de Tráiler en Rinconada

Se dio a conocer que Jesús "N" fue ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de la localidad de Pacho Viejo, localizado en el municipio de Coatepec, ubicado en la región montañosa central del estado de Veracruz, cerca de la capital del estado.

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