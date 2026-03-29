Interno es Localizado y Reaprehendido tras Escapar del CERESO Duport Ostión de Coatzacoalcos

Durante la mañana del pasado sábado 29 de marzo, se registró una intensa movilización por parte de elementos policiacos en distintos puntos de la ciudad de Coatzacoalcos debido a un hecho ocurrido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Duport Ostión.

Según los primeros reportes, un reo de dicho CERESO logró escapar, por lo que se dio aviso a las autoridades, quienes implementaron un intenso operativo de búsqueda en distintos puntos estratégicos en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Video: Policía Ministerial Veracruz Detiene a Sujeto Presuntamente Ligado a “El Casetero”

Fue que, horas más tarde, que las autoridades confirmaron su localización, así como su reaprehensión. Según la información recabada, el interno en cuestión fue identificado como Luis Ángel “N”, quien se encontraba privado de su libertad desde el pasado viernes 13 de marzo del presente año.

Se dio a conocer que Luis Ángel "N" se encontraba en el CERESO Duport Ostión tras ser vinculado a proceso por el delito de robo a casa habitación por un juzgado de primera instancia en el municipio de Coatzacoalcos.

Una vez que fue localizado y reaprehendido, Luis Ángel "N" fue trasladado bajo resguardo al mismo centro penitenciario de Coatzacoalcos, donde, según la información obtenida, quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Noticia relacionada: Hombre Muere Durante Ataque Armado en Comedor de Moloacán; Tres Personas Más Resultaron Heridas

Cinco vinculados a proceso por presuntos delitos contra la salud en Veracruz

El pasado viernes 27 de marzo, se informó acerca de la detención y vinculación a proceso de cinco personas, así como el aseguramiento de presuntas sustancias ilícitas tras un operativo realizado en un inmueble en la ciudad de Veracruz.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, donde fueron detenidos en flagrancia Anselmo “N”, Irving “N”, Lizbeth Karina “N”, Isabel “N” y Cristian “N”. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 21 de marzo de este año; sin embargo, la vinculación se realizó el pasado viernes 27 del mismo mes.

De acuerdo con lo informado, durante el operativo fueron encontradas sustancias ilícitas, las cuales fueron aseguradas para que fueran integradas a la carpeta de investigación en el proceso penal 101/2026. Se informó que también se les vincula con posibles actos de invasión de predios en el municipio de Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR