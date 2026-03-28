Esto Fue lo que Revelaron los Estudios Toxicológicos de Cajera de Caseta Fallecida en Veracruz

Los dictámenes de los estudios toxicológicos practicados como parte de las investigaciones por la muerte de Kattia Josselyn "B", cajera de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), arrojaron resultados negativos a la presencia de sustancias tóxicas o ilícitas en su organismo, descartando así la hipótesis de un posible envenenamiento.

Los análisis fueron realizados mediante protocolos científicos especializados en toxicología forense, aplicando pruebas a diversas muestras biológicas, esto con el objetivo de detectar la posible presencia de compuestos químicos, estupefacientes o agentes tóxicos.

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Asimismo, se analizaron los restos del alimento que la joven consumía al momento de presentar la crisis, incluyendo el dulce o caramelo señalado en versiones iniciales. Lo que descarta que la causa de muerte se relacione con la ingesta de algún agente venenoso. Estos dictámenes periciales habrían sido notificados a los familiares de la víctima.

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¿Cómo ocurrieron los hechos en los que Kattia perdió la vida?

Kattia Josselyn "B", de 26 años, se desempeñaba como trabajadora de Caminos y Puentes Federales; según los reportes, perdió la vida durante la madrugada del pasado miércoles 25 de marzo tras presentar una grave crisis de salud.

Ella se encontraba cubriendo el turno nocturno y, según lo informado, presuntamente la joven ingirió un chocolate que le habrían obsequiado. Minutos más tarde, comenzó a tener síntomas graves como agitación, dolor agudo en el pecho y fuertes punzadas en el corazón.

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Debido a las molestias que presentó la joven, fue trasladada de urgencia al hospital de Oluta, donde, según lo reportado, falleció minutos después. Elementos de la Fiscalía con sede en Acayucan aseguraron el producto comestible para someterlo a análisis periciales.

La necropsia de ley arrojó que Kattia "B" había muerto por un problema cerebrovascular. Se dio a conocer que la joven era originaria de Ixhuatlán del Sureste. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene una investigación abierta por esta muerte.

LAVR