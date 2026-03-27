Vinculan a Proceso a Cinco Personas por Presuntos Delitos Contra la Salud en Veracruz

En la ciudad de Veracruz, las autoridades informaron durante el transcurso de este viernes 27 de marzo acerca de la detención y vinculación a proceso de cinco personas, así como el aseguramiento de presuntas sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información obtenida, las cinco personas fueron detenidas en un operativo realizado en un inmueble y vinculadas a proceso, señaladas como posibles responsables de delitos contra la salud.

Video: Cierran Vialidades al Norte de la Ciudad de Veracruz por Presunto Operativo y Cateo

Según los reportes, los hechos ocurrieron el pasado sábado 21 de marzo de este año cuando se realizó un operativo en un inmueble de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, donde fueron detenidos en flagrancia Anselmo “N”, Irving “N”, Lizbeth Karina “N”, Isabel “N” y Cristian “N”.

En el inmueble en el que se registró el operativo, fueron encontradas sustancias ilícitas, las cuales fueron aseguradas para que fueran integradas a la carpeta de investigación en el proceso penal 101/2026. Se informó que también se les vincula con posibles actos de invasión de predios en el municipio de Veracruz.

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Jorge "N", exfiscal de Veracruz, es vinculado a proceso por abuso de autoridad y otros dos delitos

El exfiscal del estado de Veracruz, Jorge “N”, fue vinculado a proceso por la autoridad judicial, señalado como presunto responsable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencia; así lo informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Video: Vinculan a Proceso a Jorge “N”, Exfiscal de Veracruz por Distintos Delitos

De acuerdo con la información emitida, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada debido a que el órgano jurisdiccional consideró que existen datos de prueba suficientes que establecen la presunta participación del señalado en los hechos que se le atribuyen. Los hechos se encuentran integrados en el proceso penal número 185/2026.

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