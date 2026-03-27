Camión de Bomberos Cae a Barranco en Coetzala tras Choque; Hay un Muerto y Seis Heridos

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias se registró la tarde de este viernes 27 de marzo debido a un percance automovilístico que, según la información obtenida, ocurrió en la carretera estatal que conduce de Coetzala hacia Zongolica en Veracruz.

De acuerdo con la información obtenida en el lugar, los hechos ocurrieron debido a que un camión de bomberos presuntamente presentó una falla mecánica. Tras el hecho, el camión golpeó a un vehículo que se encontraba en el lugar donde se registró el accidente.

Video: Accidente Deja Seis Personas Lesionadas y un Muerto en Coetzala

Se reportó que, después de impactar el vehículo, el camión de bomberos siguió su curso y, según la información obtenida, cerca del sitio se encontraba una persona de sexo masculino, empleado del ayuntamiento de Coetzala, realizando labores de abanderamiento. Se informó de que el trabajador falleció en el lugar.

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Cierran el paso a la circulación en carretera que va de Coetzala hacia Zongolica por fatal accidente

Presuntamente, el camión de bomberos continuó avanzando y chocó contra el cerro, por lo que el conductor intentó virar el volante y, posteriormente, cayó a un barranco de entre 10 y 15 metros de profundidad aproximadamente. Las autoridades informaron que el percance dejó como saldo al menos seis personas lesionadas y una más muerta.

Debido al accidente, el paso en el lugar fue cerrado a la circulación, ya que las autoridades se trasladaron al sitio y se encargaron de acordonar la zona para realizar la recuperación del vehículo, así como el rescate de las personas.

Minutos más tarde, personal de servicios periciales arribó al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo del trabajador del ayuntamiento, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial y quien perdió la vida en el accidente ocurrido en la carretera estatal de Coetzala, la cabecera municipal hacia Zongolica y Coetzala, en la región serrana del estado de Veracruz.

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