Misas de Semana Santa 2026 en Veracruz: Horarios para la Bendición de Ramos este 29 de Marzo

Después de la cuaresma, la iglesia ya se prepara para pasión muerte y resurrección de Jesucristo con el domingo de ramos en Veracruz. El vocero de la diócesis de Veracruz, Aurelio Mojica Limón, indicó que la primera celebración será a las 9:00 de la mañana con el señor Obispo, dando inicio con la bendición de los ramos en cada eucaristía.

"La primera es a las 9 e iniciamos a un ladito del Zócalo donde se bendicen los ramos y hacemos una pequeña procesión"

Video: Incrementa Afluencia de Pasajeros en Aeropuerto de Veracruz por Vacaciones de Semana Santa 2026

Horarios para bendición de ramos y palmas en Catedral de Veracruz

La bendición de los ramos y palmas, serán en la catedral de la ciudad de Veracruz a las 9:00, 11:00 de la mañana y 12 del medio día. Mientras que para la tarde, habrá a 13:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas, del próximo domingo 29 de marzo.

Posteriormente, el lunes, martes y miércoles las eucaristías serán a 8 de la mañana, 12:00 del mediodía y a las 19:00 horas. Así lo informó el vocero de la diócesis de Veracruz.

"Los primeros 3 días santos, martes y miércoles es una preparación más intensa y ya el jueves santo la misa crismal"

Ya para el jueves, la misa crismal está programada para las 11:00 de la mañana; mientras que a las 19:00 horas, será la misa de institución eucarística. El mismo jueves 2 de abril, además de las misas programadas, de 8 a 11 de la noche se llevará a cabo la adoración al santísimo.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Es el Regreso a Clases Después de Vacaciones de Semana Santa 2026? SEP Confirma Fecha

Viernes santo se realizará el viacrusis en Veracruz

El viernes santo 3 de abril será el viacrusis durante la mañana, y ya para las 19:00 horas se realizará la procesión del silencio.

"En catedral lo vamos a iniciar desde la plaza del migrante por todo el Bulevar acá por la macroplaza y llegar aquí a catedral por el lado de Zamora, el viacrucis lo vamos a empezar a las 9 de la mañana"

El sábado 4 de abril, la misa de gloria se llevará a cabo a las 20:00 horas, y el domingo de resurrección las celebraciones se realizarán en el horario normal.

Historias recomendadas:

LLZH