Encuentran Otro Pelícano con Rastros de Hidrocarburo en Playa Salinas de Alvarado, Veracruz

Durante la tarde de este jueves 26 de marzo, las cámaras de N+ fueron testigos del hallazgo de otra ave en la playa Salinas, perteneciente al municipio de Alvarado, Veracruz. Según lo informado, el ejemplar hallado fue un pelícano que arribó a la zona y se le vio cubierto de restos de hidrocarburo.

También era notable que el ave presentaba una posible lesión en el ala, pues la tenía rota. Un elemento municipal de Alvarado acudió al lugar donde se registró el hallazgo para llevarse al pelícano manchado de crudo y trasladarlo a las instalaciones de Aquarium de Veracruz.

Noticia relacionada: Reportan Casos de Gusano Barrenador en Perros del Municipio de Veracruz

Otro ejemplar fue hallado en la misma playa de Veracruz

Hace poco más de 24 horas, un pelícano también fue hallado en la misma playa de Alvarado. El hecho ocurrió durante la mañana del día miércoles 25 de marzo. El ejemplar también presentaba rastros de chapopote en su cuerpo.

Video: Hallan a Pelicano con Presuntas Manchas de Chapopote en Alvarado

De acuerdo con lo reportado por los pescadores de la zona, fueron ellos mismos quienes realizaron el descubrimiento del ejemplar que salió de la playa y se percataron de que en el cuerpo había presencia de restos de hidrocarburo.

"Cuando salimos a hacer el recorrido de pesca, nos encontramos con un pelícano ahí en malas condiciones, pero ya pasamos reporte y todo, y en un rato lo vamos a liberar".

Los pescadores señalan que se encargaron de resguardar al ejemplar e intentaron alimentarlo. Posteriormente, procedieron a dar aviso a las autoridades sobre el descubrimiento del ave para que pudiera recibir las atenciones correspondientes, ya que se percataron de que el animal no respondía como debería.

"No, pues nos dijeron que lo turnáramos a varias dependencias, pero pues no, nadie ha venido porque no pasa nada".

Historias recomendadas:

LAVR