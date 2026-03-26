Dan Último Adiós a Sherlyn Briyith, Estudiante Ahogada en Playa de Coatzacoalcos, Veracruz

Este jueves 26 de marzo, Sherlyn Briyith H. menor que falleció ahogada, fue velada por sus familiares, amigos y conocidos en su casa en la calle Porfirio Díaz Ordaz número 44 de la colonia Díaz Ordaz, en el municipio de Cosoleacaque, al sur del estado de Veracruz.

Sherlyn estudiaba el segundo grado de secundaria en la escuela Martín Alor, todos los días su abuelo la llevaba a la escuela, quien la veía ingresar a la institución y la recogía al terminar las clases. Ella y sus dos hermanos menores, quedaron bajo el cuidado de sus abuelos desde hace siete años, luego de que su madre falleció en un accidente.

Video: Protección Civil Hace Recomendaciones tras Ahogamientos en Playa de Coatzacoalcos

Se espera que por la tarde de este mismo jueves 26 de marzo, los restos de Sherlyn Briyith H. sean enterrados en un panteón municipal de Cosoleacaque, al sur del estado de Veracruz.

¿Cómo falleció Sherlyn Briyith H. en Veracruz?

El pasado martes 24 de marzo, la menor de 14 años quien era estudiante de secundaria, murió ahogada tras una intensa búsqueda y un operativo en la playa de Coatzacoalcos, a la altura de las escolleras.

Noticia relacionada: Localizan a un Pelícano con Rastro de Chapopote en Playa Salinas de Alvarado, Veracruz

En el operativo de búsqueda de la joven, se contó con dos lanchas de búsqueda de la Secretaría de Marina (SEMAR). Posteriormente, el cuerpo hallado de la menor fue trasladado al muelle de pilotos del puerto en el municipio de Coatzacoalcos, donde ya era esperado por varios de sus familiares.

Según testimonios, tres jóvenes más habían sido rescatados en la misma zona de escolleras de la playa de Coatzacoalcos, tras estar a punto de ahogarse. Sin embargo, la menor identificada como Sherlyn Briyith H. no logró ser ubicada de forma oportuna, perdiendo la vida dentro del mar de la zona sur.

Historias recomendadas:

LLZH