Identifican a Dos Víctimas de Accidente en Carretera Córdoba-Veracruz, a la Altura de Cotaxtla

Luego de que se registrara un percance vial el pasado día martes 24 de marzo, en donde se reportó que hubo un saldo de por lo menos dos personas que terminaron sin vida, se dio a conocer que ambas víctimas ya fueron identificadas.

De acuerdo con la información obtenida, se trata de dos personas del sexo masculino mayores de edad quienes perdieron la vida en dicho accidente carretero, las cuales fueron identificadas como Edgar Hugo "N", de 40 años, y Guillermo "N", de 50 años.

Video: Identifican a Víctimas de Accidente Carretero de Cotaxtla, Veracruz

Asimismo, se dio a conocer que ambas víctimas eran originarias del estado de Puebla y, al momento de ocurrir el accidente, se trasladaban en un automóvil particular al cual le cayó encima una unidad pesada cargada de caña.

Posterior al accidente, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar las indagatorias correspondientes. Se dio a conocer que más tarde se llevó a cabo la identificación de manera oficial por parte de sus familiares.

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¿Cómo ocurrió el accidente en el que Edgar "N" y Guillermo "N" perdieron la vida?

El fatal accidente en el que Edgar Hugo "N" y Guillermo "N" perdieron la vida se registró sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura de Cotaxtla, en el kilómetro 53. El percance se reportó desde las primeras horas del pasado martes 24 de marzo en el lugar conocido como El Faisán en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, Edgar "N" y Guillermo "N" viajaban a bordo de un automóvil durante la madrugada del pasado martes cuando el conductor de un vehículo cargado con caña perdió el control de la unidad y volcó, cayendo sobre un automóvil.

Los tripulantes del auto compacto perdieron la vida en el lugar del accidente. Derivado de este percance, la vialidad se vio obstruida por varias horas, ya que el tramo se cerró para retirar las unidades siniestradas involucradas.

Al lugar de los hechos arribaron autoridades y cuerpos de auxilio, quienes nada pudieron hacer por las personas que viajaban en el automóvil. En el sitio también se presentaron elementos de la Fiscalía para tomar conocimiento del accidente y proceder a realizar las diligencias correspondientes.

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