Marina Limpia Playa Hermosa en Veracruz por Presencia de Hidrocarburo Previo a Semana Santa 2026

Elementos de la Secretaría de Marina realizaron las labores de limpieza en Playa Hermosa, ubicada en el estado de Veracruz, luego de seguir detectando presencia de pequeños fragmentos de hidrocarburo entre la arena y acumulados en el sargazo.

Los pescadores de la localidad de Guadalupe se reunieron para estas acciones, colaborando en la recolección del material contaminante, el cual también se encontraba adherido a piedras y diversos objetos, presentando una coloración obscura.

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Trabajadores del mar señalaron que en horas recientes han detectado la presencia de hidrocarburo en redes de pesca, lo que ha generado preocupación por posibles afectaciones en la actividad pesquera de la zona.

A pesar de que ya se acerca la temporada vacacional de Semana Santa, se espera que siga arribando más hidrocarburo en las costas, provocando la contaminación y el peligro hacia las especies marinas.

Pese a Derrame de Hidrocarburo, Autoridades Aseguran Playa Miramar Está Lista para Semana Santa

¿Qué es el Chapopote y por qué es peligroso para el ecosistema?

El chapopote es un derivado del petróleo crudo que se endurece al estar expuesto al aire y al agua durante largos periodos; ha comenzado a aparecer en las costas de Veracruz y recientemente en Tamaulipas, generando serios daños ambientales.

Esta sustancia cubre las raíces de los manglares, impidiendo que respiren y provocando su muerte en poco tiempo. Además, al dispersarse en zonas costeras, bloquea el paso de la luz solar, lo que afecta a los pastos marinos, fundamentales para la vida en el mar.

También libera compuestos tóxicos que contaminan el agua y provocan la muerte de microorganismos marinos, base de la cadena alimenticia, poniendo en riesgo a múltiples especies, incluidas aquellas protegidas. Hasta ahora, se han encontrado al menos siete tortugas marinas, dos delfines, dos manatíes y un pelícano afectados por hidrocarburos, la mayoría sin vida.

De acuerdo con información de la organización ecologista Greenpeace, la contaminación se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral en el Golfo de México, abarcando desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

Esta zona incluye la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Hasta el momento, no se ha identificado el origen del derrame. Organizaciones y comunidades locales han señalado que al menos 26 sitios afectados no han recibido atención.

Autoridades Descartan de Momento la Presencia de Hidrocarburo en Playa Bagdad

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