¿Cuándo Es el Regreso a Clases Después de Vacaciones de Semana Santa 2026? SEP Confirma Fecha

Millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria iniciaron las vacaciones de Semana Santa 2026 a partir de este viernes 27 de marzo y acá te decimos cuándo es el regreso a clases de los niños para que sepas la fecha exacta en la que deben volver a sus escuelas, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Luego de una semana de cuatro días de clases, comenzó el periodo de descanso para millones de alumnos de nivel básico, y en notas previas ya te explicamos cuántos días durarán las vacaciones este año y si éstas se adelantaron o si serán más largas.

Video. ¿Cuándo Inician Vacaciones de Semana Santa en Escuelas de Nivel Básico?

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

Oficialmente, la Semana Santa 2026 se celebra del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, fechas que tienen un profundo significado para los católicos y en las que se realizan diferentes actividades para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Estos son los días santos:

Domingo de Ramos - 29 de marzo.

Lunes Santo - 30 de marzo.

Martes Santo - 31 de marzo.

Miércoles Santo - 1 de abril.

Jueves Santo - 2 de abril.

Viernes Santo - 3 de abril.

Sábado Santo - 4 de abril.

Domingo de Resurrección - 5 de abril.

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¿Cuándo entran a clases los niños después de Semana Santa?

Pese a que la Semana Santa concluye en el Domingo de Pascua, que este año cae el 5 de abril, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán más días para disfrutar, ya que el periodo de vacaciones dura dos semanas.

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De esta manera, los niños regresarán a clases el lunes 13 de abril de 2026 en todo México, luego de 17 días de vacaciones con motivo de Semana Santa, de acuerdo con lo que estipula el calendario escolar de la SEP.

Cabe señalar que este será el último periodo vacacional largo para los estudiantes de nivel básico del ciclo escolar 2025-2026, el cual llega a su fin el 15 de julio, de acuerdo con las determinaciones de la SEP.

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