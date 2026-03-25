Habrá Más Días de Descanso en las Vacaciones de Semana Santa 2026 en Puebla ¿Cuándo Inician?

Ya viene el período de vacaciones escolares de Semana Santa 2026 las cuales tendrán más días de descanso de acuerdo al Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP.

A pesar de que el inicio de las vacaciones están marcadas para el 20 de marzo, los estudiantes dejarán de ir a clases desde el viernes 27 de marzo debido a una sesión ordinaria del Conejo Técnico.

El 27 de marzo, un millón 339 mil 162 alumnos de 12 mil 275 escuelas de educación básica, 62 mil 964 docentes, así como trabajadores administrativos, de servicios generales y directivos de las instituciones saldrán de vacaciones.

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¿Cuándo empiezan y terminan las vacaciones de Semana Santa 2026 en Puebla?

Este segundo periodo de vacaciones que va del 30 de marzo al 10 de abril está estipulado en el Calendario Escolar correspondiente al ciclo 2025- 2026 de acuerdo la Secretaría de Educación Pública (SEP), mismo que marca que los alumnos y docentes deberán retornar a las aulas a partir del lunes 13 de abril.

Calendario Escolar 2025-2026 segundo periodo de vacaciones. Foto: SEP

Se esperan más de 80 mil turistas en temporada de Semana Santa 2026 en Puebla

La ciudad de Puebla está preparada para recibir a más de 80 mil turistas durante la Semana Santa 2026, por lo que podría registrar importante derrama económica de 300 millones de pesos, así lo estimó el Secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas.

Explicó que en abril podrían rebasar la cifra de 300 mil visitantes en lo que va del año, con beneficio económico de mil millones de pesos para hoteles, restaurantes y prestadores de servicios.

Ofrecen Visitas Guiadas a Inmuebles Históricos de Puebla

Además, resaltó que durante el mes de marzo han lanzado una campaña de promoción turística de la ciudad donde buscaban posicionar a Puebla como un lugar que combina tradición y modernidad para estas fechas.

Por tanto, programaron diversas actividades para este periodo vacacional entre las que destacan el Festival Sacro y Noche de Museos los sábados 4 y 18 de abril con 70 establecimientos aliados.

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Con información de N+

MCS