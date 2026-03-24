¿Por Qué se Cubren los Santos en Semana Santa? Este es el Significado de la Tradición

Es bien sabido que Semana Santa es el periodo del año más importante para los fieles católicos, pero entre las distintas tradiciones que rodean a estas fechas llenas de simbolismo, están los santos tapados en las iglesias. Acá te contamos por qué los cubren.

Y es que a partir del Domingo de Ramos comienzan no solo las vacaciones, sino también la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo.

Es por ello que llama la atención, para muchas personas, por qué en algunas iglesias cubren a los santos con una tela de color morado durante la Cuaresma y Semana Santa.

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¿Por qué tapan a los santos en Semana Santa?

Dado que la Cuaresma es el periodo de preparación en la fe cristiana para la celebración de la Pascua, cubrir las figuras de los santos invita a dejar distracciones para enfocarse en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de acuerdo con el sitio especializado Desde la fe.

De acuerdo con el sacerdote José de Jesús Aguilar, "la idea es que nada distraiga al cristiano en su proceso de conversión. Así podrá descubrir con mayor profundidad el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo y en los santos un ejemplo a seguir. De hecho, durante la celebración del Viernes Santo por la tarde se va descubriendo poco a poco la imagen de Cristo crucificado, hasta dejarla totalmente visible".

Esta práctica, sin embargo, no es obligatoria, pero sí una tradición de la Iglesia que inicia desde el V Domingo de Cuaresma hasta el Viernes Santo.

De acuerdo con la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, llas imágenes se cubren con telas moradas por tres razones principales:

Evitar distracciones: Para que el creyente se enfoque más en el Evangelio y su conversión. Signo de penitencia: Nos recuerda que no somos dignos de contemplar a Cristo y sus santos. Símbolo de duelo: Es como un velo de viudez por la Pasión de Cristo. El templo vacío nos recuerda que sin Jesús, todo pierde sentido.

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DMZ