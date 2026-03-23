¿Los Bancos Trabajan en Semana Santa? Sucursales en México Cerrarán Estas Fechas en Abril 2026

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo ha confirmado. Los bancos en México cerrarán durante abril 2026, pero ¿trabajarán en Semana Santa? ¿Abren las sucursales el Jueves y Viernes Santo? Te compartimos las fechas en las que no laborarán las entidades financieras.

Y es que, a pocos días de que comience el periodo vacacional de primavera, miles de personas ya alistan las maletas y los itinerarios. Y dentro de esta programación de sus actividades también están los pagos y deberes financieros, por lo que aquí te contaremos las fechas que debes tener en cuenta.

Video: Bancos Cerrados Hoy: Sucursales Sin Servicio por Violencia Luego de que "El Mencho" fue Abatido

¿Los bancos trabajan en Semana Santa?

De acuerdo con la CNBV, órgano encargado de definir los días en los que laboran o cierran los bancos, las entidades financieras sí trabajarán en Semana Santa 2026, pero no todos los días. Así lo expuso la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se especifica que los bancos suspenden operaciones los siguientes días en abril 2026:

Jueves 2 de abril 2026

Viernes 3 de abril 2026

Es decir, siguiendo el calendario litúrgico, los bancos no trabajan en Jueves y Viernes Santo, aunque tendrán funciones normales los días restantes de la llamada Semana Mayor, a excepción del sábado y domingo.

Estas fechas fueron publicadas en el DOF el pasado 10 de diciembre de 2025, como parte de las disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

Te recordamos que, para las y los estudiantes de educación básica, las vacaciones de Semana Santa comienzan este viernes 27 de marzo, pero las celebraciones religiosas que dan nombre a este periodo inician el Domingo de Ramos (29 de marzo).

¿Qué días cierran los bancos en abril 2026?

A lo largo de este 2026, los bancos suspenderán sus servicios 11 días, de los cuales llevan tres. A continuación te compartimos las fechas restantes, de acuerdo con el calendario de días inhábiles de la CNBV:

Jueves 2 de abril 2026

Viernes 3 de abril 2026

Viernes 1 de mayo 2026

Miércoles 16 de septiembre 2026

Lunes 2 de noviembre 2026

Lunes 16 de noviembre 2026

Sábado 12 de diciembre 2026

Viernes 25 de diciembre 2026

Calendario de días inhábiles de los bancos en 2026. Imagen: Comisión Nacional Bancaria y de Valores

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