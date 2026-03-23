¿Qué Apellidos Hacen Registro Pensión Hombres y Mujeres de 30-64 Años Martes 24 de Marzo 2026?
Daniel Zainos N+
Ha comenzado el registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, que otorga un apoyo de $3300 pesos; te decimos a quiénes les corresponde el registro este martes y cómo checar tu módulo del bienestar
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Luego de la larga espera, ha vuelto el registro de la Pensión para Hombres y Mujeres de 30 a 64 años. Hasta ahora no se ha anunciado si habrá más en el año, así que si no quieres perder la oportunidad de recibir el apoyo bimestral de $3,300 pesos, te informamos aquí quiénes deben inscribirse este martes 24 de marzo 2026 y cómo checar tu módulo de Bienestar correspondiente en gob.mx/bienestar.
El pasado 16 de marzo, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que se abriría la recepción de solicitudes, pero a diferencia de otros apoyos como la Beca Rita Cetina —cuya inscripción fue recientemente abierta para primarias—, este se realizaría en orden alfabético y de manera presencial.
¿Qué letras y apellidos hacen registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años mañana?
Como lo informó la Coordinación de Programas para el Bienestar, la inscripción a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años no se realizará de manera virtual o en línea a través del sitio gob.mx/bienestar, sino que, por el contrario, se emitió un calendario de registro, basado en orden alfabético según la inicial del primer apellido de la o el solicitante. Es decir, quienes quieran registrarse deberán acudir según la fecha estipulada y la primera letra de su primer apellido.
Para este martes 24 de marzo 2026, el orden de inscripción es el siguiente:
- 24 de marzo 2026: Letras D, E, F, G, H.
Mientras que los apellidos que hacen el registro son los que inician con las mencionadas letras. A continuación te compartimos algunos ejemplos de los más populres en México:
- Díaz
- Delgado
- Domínguez
- Duarte
- Durán
- Dávila
- Espinosa
- Escudero
- Enríquez
- Esquivel
- Escobar
- Estrada
- Esparza
- Espino
- Esteban
- Elizondo
- Flores
- Fernández
- Figueroa
- Fuentes
- García
- González
- Gómez
- Gutiérrez
- Guerrero
- Gallegos
- Guzmán
- Garza
- Gallardo
- Hernández
- Herrera
- Huerta
- Hurtado
- Heredia
- Haro
- Henríquez
- Holguín
- Hidalgo
- Herrero
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