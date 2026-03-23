Inicio Nacional ¿Qué Apellidos Hacen Registro Pensión Hombres y Mujeres de 30-64 Años Martes 24 de Marzo 2026?

¿Qué Apellidos Hacen Registro Pensión Hombres y Mujeres de 30-64 Años Martes 24 de Marzo 2026?

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Daniel Zainos N+

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Ha comenzado el registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, que otorga un apoyo de $3300 pesos; te decimos a quiénes les corresponde el registro este martes y cómo checar tu módulo del bienestar

Registro de Pensión Bienestar de 30 a 64 años

Ha iniciado el registro de la Pensión Bienestar para Hombres y Mujeres de 30 a 64 años. Foto: Facebook Ruth Apolinar

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Luego de la larga espera, ha vuelto el registro de la Pensión para Hombres y Mujeres de 30 a 64 años. Hasta ahora no se ha anunciado si habrá más en el año, así que si no quieres perder la oportunidad de recibir el apoyo bimestral de $3,300 pesos, te informamos aquí quiénes deben inscribirse este martes 24 de marzo 2026 y cómo checar tu módulo de Bienestar correspondiente en gob.mx/bienestar.

El pasado 16 de marzo, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que se abriría la recepción de solicitudes, pero a diferencia de otros apoyos como la Beca Rita Cetina —cuya inscripción fue recientemente abierta para primarias—, este se realizaría en orden alfabético y de manera presencial.

Video: Ultima Semana de Pagos de la Pensión del Bienestar. Fechas por Apellido

¿Qué letras y apellidos hacen registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años mañana?

Como lo informó la Coordinación de Programas para el Bienestar, la inscripción a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años no se realizará de manera virtual o en línea a través del sitio gob.mx/bienestar, sino que, por el contrario, se emitió un calendario de registro, basado en orden alfabético según la inicial del primer apellido de la o el solicitante. Es decir, quienes quieran registrarse deberán acudir según la fecha estipulada y la primera letra de su primer apellido.

Para este martes 24 de marzo 2026, el orden de inscripción es el siguiente:

  • 24 de marzo 2026: Letras D, E, F, G, H.

Mientras que los apellidos que hacen el registro son los que inician con las mencionadas letras. A continuación te compartimos algunos ejemplos de los más populres en México:

  • Díaz
  • Delgado
  • Domínguez
  • Duarte
  • Durán
  • Dávila
  • Espinosa
  • Escudero
  • Enríquez
  • Esquivel
  • Escobar
  • Estrada
  • Esparza
  • Espino
  • Esteban
  • Elizondo
  • Flores
  • Fernández
  • Figueroa
  • Fuentes
  • García
  • González
  • Gómez
  • Gutiérrez
  • Guerrero
  • Gallegos
  • Guzmán
  • Garza
  • Gallardo
  • Hernández
  • Herrera
  • Huerta
  • Hurtado
  • Heredia
  • Haro
  • Henríquez
  • Holguín
  • Hidalgo
  • Herrero

 

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