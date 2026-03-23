¿Qué Apellidos Hacen Registro Pensión Hombres y Mujeres de 30-64 Años Martes 24 de Marzo 2026?

Luego de la larga espera, ha vuelto el registro de la Pensión para Hombres y Mujeres de 30 a 64 años. Hasta ahora no se ha anunciado si habrá más en el año, así que si no quieres perder la oportunidad de recibir el apoyo bimestral de $3,300 pesos, te informamos aquí quiénes deben inscribirse este martes 24 de marzo 2026 y cómo checar tu módulo de Bienestar correspondiente en gob.mx/bienestar.

El pasado 16 de marzo, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que se abriría la recepción de solicitudes, pero a diferencia de otros apoyos como la Beca Rita Cetina —cuya inscripción fue recientemente abierta para primarias—, este se realizaría en orden alfabético y de manera presencial.

Video: Ultima Semana de Pagos de la Pensión del Bienestar. Fechas por Apellido

¿Qué letras y apellidos hacen registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años mañana?

Como lo informó la Coordinación de Programas para el Bienestar, la inscripción a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años no se realizará de manera virtual o en línea a través del sitio gob.mx/bienestar, sino que, por el contrario, se emitió un calendario de registro, basado en orden alfabético según la inicial del primer apellido de la o el solicitante. Es decir, quienes quieran registrarse deberán acudir según la fecha estipulada y la primera letra de su primer apellido.

Para este martes 24 de marzo 2026, el orden de inscripción es el siguiente:

24 de marzo 2026: Letras D, E, F, G, H.

Mientras que los apellidos que hacen el registro son los que inician con las mencionadas letras. A continuación te compartimos algunos ejemplos de los más populres en México:

Díaz

Delgado

Domínguez

Duarte

Durán

Dávila

Espinosa

Escudero

Enríquez

Esquivel

Escobar

Estrada

Esparza

Espino

Esteban

Elizondo

Flores

Fernández

Figueroa

Fuentes

García

González

Gómez

Gutiérrez

Guerrero

Gallegos

Guzmán

Garza

Gallardo

Hernández

Herrera

Huerta

Hurtado

Heredia

Haro

Henríquez

Holguín

Hidalgo

Herrero

Nota en desarrollo