Registro Pensión 30 a 64 Años: Requisito Obligatorio para Hombres y Mujeres al Apoyo de $3,300

Este lunes inicia el registro a la Pensión del Bienestar que entrega 3,300 pesos a hombres y mujeres de 30 a 64 años. Por lo que en N+ te aclaramos cuál es el requisito obligatorio que debes presentar para obtener este apoyo económico en 2026.

Primero, hay que recordar que la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México anunció que el registro se hará en orden alfabético entre el 23 y el 29 de marzo de 2026, por lo que en una nota previa ya te dimos a conocer a qué apellidos les toca registro este lunes.

Además, dado que hay una serie de condiciones y requisitos que debes cumplir, aquí te explicamos uno a uno cuáles son los documentos que debes presentar para ser acreedor a este apoyo del bienestar que se entrega de forma bimestral.

Los depósitos se hacen a la tarjeta del Banco del Bienestar que se entrega al beneficiario una vez que es aprobado su registro.

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¿Cuál es el requisito obligatorio de hombres y mujeres para la Pensión de 30 a 64 años?

Ahora bien, para hacer el registro a la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad es necesario que presentes una serie de requisitos, pero hay uno que es fundamental para poder obtener este apoyo económico.

Se trata del certificado de discapacidad permanente. Éste debe haber sido emitido por una institución de salud pública, es decir el IMSS-Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya sea a nivel federal, local o municipal.

Entre los datos que debe presentar el certificado de discapacidad son los siguientes:

Datos del paciente

Diagnóstico

Datos de la institución

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¿Qué hacer si una persona no puede acudir a tramitar la pensión para personas con discapacidad?

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México dio a conocer que en caso de que el solicitante del programa no pueda acudir personalmente a hacer el trámite, puede nombrar una persona auxiliar para que acuda en su representación.

Esa persona debe mostrar la siguiente documentación, adicional a la del solicitante:

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Documento que acredite parentesco con la personas con discapacidad

¿Dónde hay registro a la Pensión de 30 a 64 años?

Dado que ya conoces cuáles son los requisitos obligatorios para solicitar este apoyo económico, vale la pena repasar cuáles son las entidades en las que habrá registro a la Pensión de 30 a 64 años para hombres y mujeres.

La Secretaría del Bienestar indicó que se trata de la siguientes 24 entidades:

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

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