¿Qué Sigue tras Registro a la Beca Rita Cetina Primaria 2026? Esto Deben Hacer Alumnos y Papás

Tras el cierre del registro a la Beca Rita Cetina para estudiantes de Primaria el pasado 19 de marzo de 2026, son muchas las dudas que han surgido entre papás y alumnos. Una de las más recurrentes es: “¿qué sigue tras concluir el periodo de inscripciones?”, por lo que en N+ te adelantamos qué debes hacer para asegurar el apoyo del Bienestar por 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

Recuerda que a diferencia de la Beca Rita Cetina para Secundaria, el apoyo económico para estudiantes de 1° a 6° de primaria se entrega una sola vez en todo el ciclo escolar. De hecho, en una nota anterior ya te explicamos quiénes recibirán 2,500 y quiénes 7,500 pesos.

Además, ya te compartimos la posible fecha de pago para las familias que recién se incorporaron al padrón de beneficiarios a partir de marzo de 2026, de acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México (CNBB).

Y para aquellas familias que hayan inscrito alumnos a la antigua Beca Benito Juárez, te respondemos si los alumnos pueden recibir ambos apoyos del Bienestar.

Video: Vence Plazao para Gestión Trámite Beca Rita Cetina Bienestar Marzo 2026

¿Qué sigue tras el registro a la Beca Rita Cetina Primaria?

Ahora bien, volviendo a la premisa inicial, tras concluir el periodo de registro de nuevos alumnos a la Beca Rita Cetina Primaria, se pide a las familias paciencia, toda vez que la siguiente etapa del proceso está relacionada con la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

De hecho, según cifras de Julio León, el coordinador Nacional de las Becas para el Bienestar del Gobierno de México se recibieron 7 millones 200 mil registros.

Sin embargo, para que sea posible que recibas la tarjeta donde te habrán de depositar el recurso, debe concluir satisfactoriamente el procesamiento y validación de los datos de los nuevos beneficiarios.

Mientras que con el Registro Nacional de Población (RENAPO) se revisará que todas las CURP inscritas se encuentren activas y en orden.

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¿Cuándo entregarán las tarjetas de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

El coordinador Nacional de Becas para el Bienestar anunció que entre mayo y julio se hará entrega de las Tarjetas del Banco del Bienestar por parte de docentes. Por lo que debes estar pendiente de las fechas y las vías de comunicación tanto del Gobierno de México como las autoridades educativas de la escuela de tu hijo.

Ahora bien, será hasta el mes de agosto de 2026 cuando se tiene previsto que se haga la dispersión del apoyo del Bienestar por 2,500 pesos para útiles y informes escolares. Así que mantente atento.

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